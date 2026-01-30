娘さんがお昼寝しようとベッドに向かうと、そこには猫好き垂涎の幸せすぎる光景が…

おもちつき？豆大福さんを「こねこね」

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では、5匹の猫たちと飼い主さん家族との日常を紹介しています。

今回投稿されたのは飼い主さんの娘さんと猫の豆大福さんのとある冬の日の様子。

リビングでブランケットを膝に掛けてスマホを見てくつろぐ娘さんの元に豆大福さんがやってきました。娘さんの膝の上に香箱座りをし、ごろごろと鳴いて甘えだしたそうです。

娘さんに撫でられるたび、目を細めて心地良さそうにする豆大福さん。娘さんはスマホを片手に激しく体をゆすったり、あごの下に手を当てたりして豆大福さんと（で？）遊びます。冬毛でふっくら見えるのも相まって、まるで本当の豆大福のよう。

と、ここで豆大福さんは不満げに娘さんを見上げました。

ダメ押しのマッサージで身も心もとろーん

お母さんの通訳によると、どうやらスマホを片手に遊んでいるのが不満な様子。それならばと、娘さんは両手で豆大福さんをマッサージしてあげます。

その様子はまさに「おもちつき」！「もちもち」と音が聞こえそうなほど。

大福さんも気持ちよさそうで満足気です。そんな豆大福さんを見る娘さんも癒され、ふたりを見るお母さんも癒され、幸せの連鎖が止まりません。

お昼寝しようと向かったベッドに待っていたのは…

最高の1日はこれで終わりではありませんでした。今度は娘さんがお昼寝しようとベッドに向かいます。そこには猫好きにはたまらない、天国のような光景が待っていました。

一足先に娘さんの枕を独占する豆大福さんの姿が！

娘さんがベッドに移動すると、嬉しそうに場所を譲る豆大福さん。そして、一緒に暮らす猫ひのきさんもやってきたのです。猫に見守られながら眠る娘さん…至福の瞬間です。

そして…

娘さんの残り香があるこの場所がよほど気に入ったのか、娘さんが起きた後も豆大福さんはひとりベッドで休息を続けるのでした。

この尊すぎる光景には「一緒に昼寝したい」「世界で一番こねたい豆大福」「こねこねしたい」などのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ひのき猫」では他にも豆大福さんや一緒に暮らす猫たちと飼い主さんの日常が投稿されています。

