まるでお互いの温もりを確かめ合うように飼い主さんと握手して寝る猫ちゃん。幸せなシーンが反響を呼んでいます。

話題の投稿は75万回以上表示され「どれだけ徳を積んだらこんなことになるんだ」「お耳の先っちょポイント高いですよね！」「良い夢が見られそう」とのコメントが寄せられていました。

【写真：飼い主さんと一緒に寝るネコ→『おてて』を見ると……とんでもなく尊い光景】

寝る時はいつも一緒

Xアカウント「みぃ」に投稿されたのは、飼い主さんと一緒に寝る幸せな猫ちゃんの手。布団から出た飼い主さんの手のひらには、猫のランちゃんの前足が。

ランちゃんはいつも、飼い主さんと握手しながら寝ているのだそう。ランちゃんのお顔は見えませんが、幸せが伝わってきます。

ランちゃんは甘えん坊さんで、飼い主さんの手のひらをチュパチュパと吸うことがあるそうです。さらに布団をフミフミするときもあり、大きくなっても子猫のような可愛さがあるランちゃん。

飼い主さんと一緒に上手にこたつに入ることもあるそうです。人間の子どものようなキュートなランちゃんでした。

幸せすぎるシーンに癒やされるという声が続出

握手シーンを見たXユーザーたちからは「愛おしすぎます！」「最高しあわせ画像」「幸せ者ぉぉぉ」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「みぃ」では、ランちゃんと姉猫チャコちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「みぃ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。