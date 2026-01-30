ハリウッド女優・マーゴット・ロビーが主演とプロデュースを務める映画「嵐が丘」（日本公開２月１３日・エメラルド・フェネル監督）のワールドプレミアが２８日（日本時間２９日）米・ロサンゼルスのチャイニーズ・シアターで開催され、ジェイコブ・エロルディら出演者と共に参加した。

原作はエミリー・ブロンテ生涯唯一の作品となった世紀のベストセラー小説「嵐が丘（Ｗｕｔｈｅｒｉｎｇ Ｈｅｉｇｈｔｓ）」（１８４７年刊）。世界で最も知られた作品の一つとして、多くの国で翻訳出版され数多く舞台化や映像化され、世界中の多くのクリエイターへ影響を与え続けている不朽の名作だ。

レッドカーペットが敷かれた会場には約５００人の熱狂的なファンが集結。ロビーは繊細なレースをあしらったビスチェから、漆黒のベルベット、そして燃えるような赤へとドラマチックに変化する、圧巻のグラデーションドレスで登場し、エロルディも洗練されたオールブラックのフォーマルスーツを完璧に着こなし、圧倒的存在感で会場を支配した。

ロビーは日本のファンへ「日本のみなさん！この映画を楽しんでくれることを願っています。バレンタインデーにぴったりの映画です。ぜひ友達や恋人と一緒に、劇場に見に来てください！楽しんで！」と作品が持つロマンチックな魅力をアピールした。

監督・脚本を務めたフェネルも「本作を応援してくれて本当にありがとうございます。日本のみなさんのことを愛しています。本作にとても自信を持っているので、日本のみなさんも楽しんでくれることを願っています！」とラブコールを送った