そのボディラインは崩れることなく、さらに輝きを増す。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が出場。多数のグラビアでファンを魅了している“役満ボディ”を披露。「驚異的に脚が長い」「小顔すぎるやろ」と絶賛された。

【映像】「脚長い」「小顔すぎる」と絶賛される岡田紗佳のスタイル

プロ雀士として活躍する一方、学生時代からモデル、さらにはバラエティ番組を中心にタレントとしても引っ張りだこだが、なんといっても評価が高いのがそのスタイル。グラビアなどでは堂々とメリハリのあるボディを見せつけている。またファッションショーなどでも他のモデルたちと肩を並べてランウェイを歩いている。

Mリーグでは2卓同時開催の2試合目を除き、選手は音楽とともに入場してくるが、岡田のファンにとっては、麻雀の内容にも匹敵するほど、このシーンが重要。少し前からトレードマークでもあるショートボブに戻すと、理想的とも言えるボディラインはまるで変わらず、ファンからは「役満ボディありがとうございます」「おかぴかわいい」という声が寄せられていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

