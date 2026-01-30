モデルで実業家の益若つばさが、自身の恋愛観の劇的な変化を告白。かつて好んでいた刺激的なタイプから一転、平穏な幸せを求める現在のリアルな心境を語った。

【映像】益若つばさの離婚時の記事

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回の「本音はベッドの上で」女子会編では、益若、鈴木奈々、みひろの3人がラブホテルでトークを展開。現在17歳の息子を育てるシングルマザーの益若は、離婚してからの4年間について「（付き合った人は）一度もないですよ」と意外な事実を明かした。そんな彼女の過去の恋愛傾向について、オリエンタルラジオの藤森慎吾から「普通の人よりイカれたカリスマが合う」と指摘されたことがあったという。

当時はその言葉に納得し、「あ、好きです」と答えていた益若。しかし最近は考えが変わってきたようで、「イカれたカリスマ、よくなくない？」と自らツッコミ。「幸せになれないと思う。結婚するってなったら、やっぱり普通に一緒にご飯作って食べて、『星きれいだね』って言える人がいいなって思ってきた」と、穏やかな日常を共有できるパートナーへの憧れを吐露した。

この益若の心境の変化に対し、スタジオのぺえは「本当かなぁ？」と疑いの眼差し。「実際それを隣で言われたら『つまんない奴』って思いそうな気がする」と鋭く指摘した。さらに「イカれた相手と恋愛し続けてほしい。それがカリスマよ、自分を生きるっていう」と独自の持論を展開。益若つばさというアイコンに対する世間の期待と、本人の等身大の願いが交錯する議論となった。