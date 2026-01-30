鈴木亮平、まるで“魔法使い”！ ワクワクお届け人としてエンタメ空間を演出
俳優の鈴木亮平が、31日から順次放映されるオプテージの新テレビCM『さぁ、ワクワクが加速する10ギガへ eo Ready？』篇に出演する。
【動画】エキストラの皆さんと一緒に現場つくりをする鈴木亮平
CMでは、鈴木が“ワクワクをおうちへ届ける案内人”として登場。ステッキを手に魔法をかけるように、次々とワクワクを生み出していく。タブレットやスマートフォン、テレビなど、さまざまなデバイスでネットを楽しむ日常空間が、鈴木の登場とともに一瞬でにぎやかなエンターテインメント空間へと変わっていく。
メイキングムービーでは、多くのエキストラとともに撮影に臨んだ鈴木の姿が映し出される。にぎわいを演出するため、自らも高揚した表情や動きをさまざまなバリエーションで披露し、現場の雰囲気を盛り上げていく様子が印象的だ。
本CMは、オプテージが提供するFTTHおよびエネルギーサービス「eo」を訴求するもの。超高速・超安定の10ギガ回線によって、家族みんなが快適にネットを楽しむ様子や、話題作を豊富にそろえたNetflixを満喫する姿、さらに専用機器なしでCSデジタル放送を家中のテレビで楽しめる利便性が描かれている。“eoでおうちがワクワク空間になる”という期待感を、ひと目で伝える内容となっている。
