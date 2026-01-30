テレビ朝日の新人アナウンサーの松岡朱里アナウンサー（24）が30日、アシスタントを務める朝の情報番組「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00〜9・55）に出演。“どさんこ”として「東京の冬の寒さ」について語った。

番組では、低体温症について特集し、室内でも発症のリスクがあると指摘。冬の室内温度について言及し、WHO（世界保健機関）が、健康を保護するための安全かつバランスの取れた室内温度として18度以上を推奨していることなどを紹介した。

司会の羽鳥慎一アナウンサーが家の温度に言及して「どう？松岡さん、実家、北海道の札幌？」と聞くと、北海道出身の松岡アナは「はい。上京して気付いたんですけど、やっぱり北海道で過ごす冬の方が家の中、暖かいなって感じました。東京の住む家は冬11度とかなんですけど、北海道は20度くらいを保っていた気がします」と答えた。

羽鳥アナの「そうですよね。北海道の人って冬、部屋でアイス食べているんですもんね」には、「半袖で大丈夫です。東京は寒い？はい、寒いです。耐えられないです」と答えていた。