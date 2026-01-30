全国の農業系高校が栽培したコメのおいしさを競うコンクールで、最高金賞を受賞した矢板市の高校の生徒らが２９日、森島武芳市長に結果を報告しました。

市役所を訪れたのは、矢板高校農業経営科の生徒１０人です。このうち作物を専攻するグループは１２月、茨城県つくばみらい市で行われた、栽培したコメのおいしさを競う「全国農業高校お米甲子園」で最高金賞を受賞しました。

矢板高校では、これまでに、次点の金賞と特別優秀賞を受賞していましたが、最高賞を手にしたのはこれが初めてです。

生徒たちが作ったのは、もちもちとした強い粘りと甘み、冷めても硬くならない食感が特徴のうるち米の「ぴかまる」です。

全国６４校の頂点に立った快挙をたたえ、森島市長からサプライズで市長特別賞が贈られました。

また、畜産を専攻する生徒３人は、農業や食に関する課題研究を支援する「全国高校生農業アクション大賞」で大賞を受賞していて、３人にも市長特別賞が手渡されました。

生徒たちは森島市長と印南洋之副市長に、最高金賞を受賞した「ぴかまる」をプレゼントし喜びを分かち合いました。