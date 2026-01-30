松嶋尚美、12歳長女の「金賞」獲得を報告 「やったー！でかしたララちゃん」ショット添え祝福
音楽家・文筆家など表現者として活動するTOCCOの妻でタレントの松嶋尚美（54）が30日までに自身のインスタグラムを更新。小6の長女・空詩さん（らら／12）が「金賞」を獲得したことを報告した。
【画像】「金賞を取りました！」空詩さんの作品
投稿で、「ララが学校の書き初めで金賞を取りました！やったー！でかしたララちゃん」と喜び。作品を掲げてうれしそうな空詩さんのショットを公開した。
続けて「鉛筆は、良い言い方をすれば、『個性的』悪く言えば『ぐちゃぐちゃ』やのに笑」「毛筆は上手い！なんで？」と祝福し、作品について、「夢の草冠はティアラで、ウの所はショートカットで、、、(省略)をイメージして書いた！らしいです」と解説した。
この報告に「めちゃくちゃ美文字ですね〜素晴らしい おめでとうございます」、「ララちゃん綺麗な字ですねー」「めっちゃお上手〜！！」「ホント綺麗な字」「伸び伸びした素敵な字ですね」など、絶賛のコメントが多数寄せられた。
