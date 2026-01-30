元セクシー女優のみひろ（43）が、自身の離婚後の恋愛事情について赤裸々に告白。かつての華やかなイメージとは裏腹な、慎重かつ静かなプライベートが明らかになった。

【映像】鈴木奈々の離婚後の性事情

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回は「本音はベッドの上で」女子会編と題し、みひろ、鈴木奈々（37）、益若つばさ（40）のバツイチ女性3人が五反田のラブホテルに集結。ソファに座り、リラックスした雰囲気の中でトークが始まると、鈴木から「離婚してから何回付き合いました？」と直球の質問が。これに対し、みひろは指を1本立てて「1回」と回答。離婚から7年という月日が流れているものの、交際に至ったのは一度きりだと明かした。

理想の男性像については、以前は「優しい人」を好んでいたが、離婚後に付き合った「すごく雑な人」との経験から変化があったという。「おい行くぞ」「バカだなぁ」といった雑な扱いが「すごく心地よくて、雑な人もいいなと思った」と、意外なフェチズムを告白していた。