Å·±©´õ½ã¡ÖÍú¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×ÂçÃÀÏª½Ð¥ß¥Ë¥¹¥«µ¨Àá³°¤ì¥µ¥ó¥¿¥³¥¹¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¶»¸µ¤â¡Ö½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÅ·±©´õ½ã¡Ê¤¢¤Þ¤¦¡¦¤¤¹¤ß¡¢29¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²°³°¤Ç¤ÎÂçÃÀ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¶»¸µ¤¬Âç¤¤¯U»ú¤Ë³«¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÇò¤¤¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÌë¤Î³¹¤Ø¡£¡Ö¿§¤ó¤Ê°ÕÌ£¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤è¡Ä¡Ä¡×¡Ö¿§¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤é¤ì¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¹¥«¡¼¥È¤Î¤¹¤½¤ò¤Þ¤¯¤ê¤¢¤²¤ë¥Ý¡¼¥º¤â¤È¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÃÙ¤ì¤Æ¤´¤á¤ó¥µ¥ó¥¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤Èµ¤·¡¢µ¨Àá³°¤ì¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹»Ñ¤â¸ø³«¡£¶»¸µ¤ò¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÏª½Ð¤·¤¿ÀÖ¤ÈÇò¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¡£¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¡ÖÍú¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¥Ò¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¤ª¤·¤ê¡×¡Ö¤¨¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤í¤¤Å·»È¡×¡ÖÅ·»È¤¬¹ßÎ×¡×¡ÖÍÅ±ð¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤á¤Î·º¡×¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¡×¡Ö½Ð¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤§¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Å·±©¤ÏÅìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è½Ð¿È¡£13Ç¯¤Ë¡Ö°ËÆ£¤ß¤¦¡×¤Î·ÝÌ¾¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£16Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖQT¥Ï¡¼¥È¤«¤Ö¤»¤ë¡×¤Î¡Ö¾®¾¾¤¤¹¤ß¡×¤È¤·¤ÆºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£17Ç¯¤Ë¡ÖBABY TO KISS¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¡ÖÅ·±©´õ½ã¡×¤Ë²þÌ¾¡£19Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤ËÈ´¤Æ¤¡£20Ç¯8·î¤Ë¥¼¥í¥¤¥Á¥Õ¥¡¥ß¥ê¥¢¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±11·î¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¡ô2i2¡×²ÃÆþ¡£23Ç¯¡¢½¸±Ñ¼Ò¤Î¡Ö¥°¥é¥¸¥ã¥Ñ¡ª¥¢¥ï¡¼¥É2023¡×ÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¡£Æ±Ç¯¤Ë¹ñ¤Î»ØÄêÆñÉÂ¡ÖÄÙáçÀÂçÄ²±ê¡×¤ò¸øÉ½¡£24Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥½¥í¶Ê¡Ö´õ¤¦¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¡ÖÎáÏÂºÇ¶¯¤Î¥³¥ó¥×¥é½÷¡×¤È¤·¤ÆSNS¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÌ¾¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö´õ½ã¡×¤ÏÉã¤¬Âç¹¥¤¤ÊÉ¹¼¼µþ²ð¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖKISS ME¡×¤«¤éÌ¿Ì¾¡£¼ñÌ£¤ÏÁ¬Åò½ä¤ê¡£°¦¾Î¡Ö¤¤¹¤ß¤ó¡×¡£¿ÈÄ¹164¥»¥ó¥Á¡£