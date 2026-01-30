元テレビ朝日社員の玉川徹氏が30日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。東京・上野で4億2000万円が入っていたとされるスーツケースが奪われた強盗事件と、羽田空港で1億9000万円が入ったキャリーケースを奪われそうになる事件が相次いで発生したニュースについて、上野で奪われた多額の現金について被害者が説明を渋っているとの情報について「言いたくないではすまない」と指摘した。

事件は29日午後9時半ごろ、台東区東上野の路上で発生。日本人3人と中国人2人の男女5人が現金入りスーツケースを3人組に奪われた。捜査関係者によると、5人は計4億2千万円が入っていたと説明しているという。襲った3人組は車で逃走した。同時間帯に約100メートル離れた場所で路上で通行人をはねた車が走り去るひき逃げ事件が発生。さらに羽田空港の駐車場で現金1億9000万円が入ったキャリーケースを持った男性が3人組とみられる男に催涙スプレーを掛けられ、キャリーケースを奪われそうになったという。警視庁は3つの事件の関連を捜査しているという。

巨額の現金が3人組に相次いで狙われる事件。被害者側がそのような巨額の現金を持ち歩いていたのも今回の事件の特徴の1つ。多額の現金について上野で現金を奪われた被害者たちは「お金を運ぶ仕事をしていた」と説明しているといい、現金の所有者など詳細については語っていないという。羽鳥アナから「奪われた被害者がどういうお金なのか言いたくないと言っているということですが」と振られた玉川氏は「まあ、ただ、言いたくないではすまないですよね。言わないと解決しないので。解決のためにはちゃんと言ってくださいという話」と指摘した。

玉川氏は事件について、被害者側も「当然ながら警戒しますよね。4億円もの現金を持ち運ぶ時。そうすると、そういう情報がなんらかの形でもれてたということがないかぎり、襲おうと思っても偶然、たまたま4億円だった、というのはちょっとできすぎかなという気がしますね」と語った。これについて元埼玉県警捜査1課刑事の佐々木成三氏も「間違いなく4億2000万円を持っていた被害者を狙った犯行だと思います。情報を知った上での犯行だと思います」と賛同した。