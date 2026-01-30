飼い主さんの帰宅を全力で喜ぶ犬の姿が話題に。4時間ぶりの再会の様子を捉えた投稿がInstagramで注目されています。投稿したのは、柴犬のこむぎちゃん・ビーグルのりりぃちゃんと暮らす「柴犬こむぎ荘」さん。投稿から2.2万回以上再生され、「飛行機耳かわいい！」「これはかわいすぎる」といったコメントが寄せられています。

【動画：『４時間のお留守番』をした犬→帰宅後、ドアを開けてみると…尊すぎる『おかえりなさいの光景』】

久々のお留守番で4時間ぶりの再会

登場するのは、柴犬のこむぎちゃん。この日は久しぶりのお留守番で、出かけていた飼い主さんを、首を長くして待っていた柴犬のこむぎちゃん。飼い主さんがドアを開けると、こちらをじっと見つめていたといいます。

飼い主さんが近づいてみると、こむぎちゃんは見つめたまま、耳を後ろに倒して「飛行機耳」になっていたんだそう。普段はあまり見せない仕草だそうで、うれしさが全身からあふれていたといいます。

うれしくて大興奮！

飼い主さんが近づくと、興奮気味に尻尾を大きく振りながら駆け寄るこむぎちゃん。その勢いは止まらず、飼い主さんに飛びかかってきたといいます。4時間という時間は、こむぎちゃんにとっては長い時間だったんですね。

抱きついたあとも、興奮が止まらない様子のこむぎちゃんだったとか。尻尾をブンブン振りながら、飼い主さんの腕をカプッと甘噛みしたり顔を舐めたり…。うれしすぎて、どうにか気持ちを伝えたい様子だったそう。

少しすねた様子のこむぎちゃんは…

こむぎちゃんは、置いていかれたからか少しすねた様子にも見えたとか。最後は飼い主さんの帽子を奪ってしまったこむぎちゃん。まるで「次は一緒に連れてってね」と言いたげに見えたといいます。

たったの数時間でもこむぎちゃんにとっては長く、お留守番のあとの再会は格別なひとときになったそう。小さな体いっぱいに感情を表す姿に、思わず胸がじんわり温かくなる再会シーンでした。

この投稿には「こんなに喜んでくれるなんて感動した」「耳が飛行機みたいでかわいすぎる！」「幸せな瞬間を見せてもらえました」「うちの子もこんな風に迎えてくれたら泣いちゃう」「この動画で疲れが吹き飛びました」「中に人入ってる？」「愛情たっぷりですね」といった声が寄せられています。

Instagram「柴犬こむぎ荘」では、元気で人懐っこい柴犬こむぎちゃんと、ビーグルのりりぃちゃんの日常が投稿されています。お散歩や2匹が仲良く遊ぶ様子から、元気をもらえますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「柴犬こむぎ荘」さま

執筆：junjun

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。