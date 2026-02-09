この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

KIDSNA STYLE チャンネル【公式】が「【天才の育て方】世界が注目するテニス兄弟はどう育つ？両親が語る『教育方針』と夢へのサポート」という動画を公開した。世界的スポーツブランド「ウィルソン」と日本人最年少でスポンサー契約を結んだ尾脇勇之介くん（12）・康次郎くん（10）兄弟。その驚異的な才能を育んだ、両親の「自主性を重んじる教育方針」が注目を集めている。

動画では、学校が終わるとすぐにテニスやバスケットボールの練習に励む兄弟のストイックな日常が紹介された。テニスコーチは彼らについて「集中力が高い。地味な練習もしっかり取り組める」と評価する。特筆すべきは、共働きである母親・美奈子さんの教育スタンスだ。彼女は、上履き洗いなど身の回りのことを自分たちでやらせるだけでなく、子どもが壁にぶつかった際も「あえて特に言わない」という姿勢を貫いている。

美奈子さんは「しんどい時を乗り越えてどうなりたいのか、自分たちで考えて答えを出してもらうために、あえて多くは声をかけない」と語る。親が先回りして解決策を与えるのではなく、子ども自身が悩み、相談相手を見つけ、答えを探すプロセスを重視しているのだ。テニスという孤独なスポーツにおいて、自分自身で決断し行動する力は不可欠であり、親の「待つ姿勢」が彼らの精神的な強さを支えていると言える。

この徹底した「自分で考えさせる」方針は、結果として世界王者ジョコビッチ選手からの直接招待という快挙にも繋がった。親が手出し口出しをせず、子どもの「助けを求める力」や「解決する力」を信じて見守ることは、スポーツに限らずあらゆる子育てにおいて、子どもの可能性を最大限に引き出す鍵となるだろう。

