タレント井上咲楽（26）が30日までにインスタグラムを更新。本名を明かしたことへの反響を受け、思いをつづった。

井上は28日の投稿で「YouTubeのメンバーシップを始めることになりました!メンバーシップの名前は『樂樂』(らくらく)です!」と告知し、「ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、『井上咲楽』という名前は芸名でして、本当は『井上咲樂』と書きます」と告白。「メンバーシップに入ってくださる方々には、より本当の私を知っていただこうという思いも込めております!」と思いを明かし、フォロワーからは「いい名前だね〜」「本名の『咲樂』だと堅苦しいかもね。(さくらさんの親に失礼かもしれません。すいません。)たしかに「『咲楽』のほうがいいのかも」「この『樂』って字を見ると、『ドラゴンボール』初期のヤムチャの服を思い出します」など、さまざまなコメントが寄せられた。

今回、ストーリーズを更新し、「本名を明かす！みたいなネットニュースを見て、こんなの申し訳なさすぎて悶えています、、、！かーっ！消したい！すまない！調子乗ってすみません！ってかんじです！」と率直な思いを吐露。「漢字が旧字体なだけで、知らん！って感じなのは自覚していますすみません！！そんなつもりはなく！！ただメンシプの名前の由来を書きたかっただけでして…」と説明し、「恥ずかしくて湯船にもぐって暴れています！」とつづった。