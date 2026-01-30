ネイマール「最後の戦い」（前）

ネイマールの人生はまるで一本の映画のようだ。いや、ネイマールは自分が映画のなかの主人公であるかのように生きてきた、と言ったほうがいいかもしれない。拍手あり、転落あり、どんでん返しに満ちている。アクション映画であり、コメディ映画でもあって、人を笑わせ、そして泣かせる。

この２月５日でネイマールは34歳になる。映画もついに終盤に入ろうとしている。最終章のテーマははっきりしている。ネイマールがこれまでも何度も公言してきたこと――再びブラジル代表のユニフォームを着てワールドカップという舞台で戦うことだ。それはほとんど「執着」と言っていいほどだ。



ブラジル代表復帰を目指し、サントスとの契約を延長したネイマール photo by Reuters／AFLO



ネイマールが2023年に結んだアル・ヒラルとの契約は想像を絶する好待遇のものだった。

莫大な年俸（約100億円）、好きな時に利用可能なプライベートジェット、専属スタッフ、豪邸、５人の常勤スタッフ（そのなかにはプロの料理人も含まれる）、勝利やタイトルごとのボーナス、さらにはSNSでの１回の投稿ごとにも報酬が支払われていた。

こうした待遇に惹かれ、かつてイングランド、スペイン、イタリア、ポルトガルの多くのクラブが欲しがったブラジル人は、サッカーのレベルとしては二流、三流のサウジアラビアでプレーする道を選んだ。世界のエリート選手のなかで、最も若い年齢でサッカーの中心から去ったひとりとなった。

これにより、人々は彼を「サッカー界の堕落の象徴」とみなした。ネイマールの映画はスポーツものからショーに限りなく近くなっていた。

おまけにサウジアラビアのピッチでも、ほとんど何も起きなかった。負傷のため、17カ月で公式戦に出場したのはわずか７試合。得点は１ゴールのみ。さすがにサウジアラビアのサポーターも批判を始め、現地メディアも厳しい目で彼を見るようになった。

この頃になるとヨーロッパでは、ネイマールは「ただの色物」としか扱われなくなり、彼の映画はほぼ終わったように見えた。

だが、ここでネイマールはすべてを覆そうと試みる。

【12月31日に契約を延長】

2025年１月、再びサッカーの中心に戻るため、ネイマールはサウジアラビアを去る決断をする。契約の満了を待つことなく、ネイマールはまたチームを去った（サントスやバルセロナでも同様だったが）。

今回、彼が行ってしかるべきクラブは世界でただひとつ、古巣のサントスだった。彼のすべてが始まったクラブで、ペレの背番号10を背負うという夢を追い、そのために月給が10分の１になっても構わないというストーリーは、母国に美しい物語として伝えられた。ただ現実には、それはネイマールの助けを求める叫びだった。

ただし、さすがのサントスもネイマールの体調には不安があったようで、最初の契約はわずか６カ月だった。そのあともまた６カ月だけ更新した。様子を見ながらのテストのようなものだった。

実際、フィジカルコンディションは相変わらず低調で、サウジアラビアで見たのと同じようなシーンが繰り返されることも多かった。「もう限界だろう」と、誰もが思うようになりつつあった。それでもネイマールは昨シーズン、リーグ戦、カップ戦など合わせて28試合に出場し、11ゴール、４アシストを記録しており。スター選手の数字ではないが、まだ「生きている」ことを示した。そして、彼が本当にいいプレーを見せた終盤の４試合が、サントスを降格から救った。

ネイマールは、昨年12月のブラジル全国選手権終了から数日後、再び左膝の手術を受けた。膝、足首、筋肉――彼のキャリアにおける手術はすでに10回以上になる。その数字は、彼がキャリアのなかで、延べにしてほぼ４シーズン分をピッチ外で過ごしたことを物語っている。

それでも、彼は契約を更新する。2025年12月31日、年が明ける数時間前に、ネイマールはサントスと契約を新たにした。今度はなんと契約期間が１年に伸びた。

それには大きな理由がある。2025年最後のインタビューで、ネイマールは今の自分をこう語っている。

「僕のキャリアには、プロジェクトの最後の部分がまだ足りていない。今、僕には最後の使命が残っている」

【「不可能に挑むスーパーヒーロー」？】

それはサントスでタイトルを獲ることではない。大金を稼ぐことでもない。彼の使命とはブラジル代表、そしてワールドカップだ。

2026年の初頭、ネイマールは自身のインスタグラムに、バットモービル（映画『バットマン』に登場する乗り物）仕様にデザインされた愛車とヘリコプター、そしてプライベートジェットとともに登場した（車は『ダークナイト』に登場するバットマンの車「タンブラー」のレプリカ。ヘリコプターはエアバスH145、飛行機はダッソー・ファルコン900LX、。総額は約5600万ドル／85億円と評価されている）。そしてひと言、「夢は叶えることができる」。

言わんとするメッセージは明白だ。

「２年のブランクもものとせず、代表に復帰する」――ネイマールは、自身を「不可能に挑むスーパーヒーロー」として見ているようだ。

彼が最後にカナリア色のユニフォームを着たのは、2023年10月17日、モンテビデオで行なわれたウルグアイ戦だった。その夜、彼は左膝の前十字靭帯を断裂し、半月板を損傷した。

ネイマールは担架に乗せられ、泣きながらピッチを去った。それ以来、セレソン（ブラジル代表）に彼の姿は830日以上ない。

代表復帰の夢。だが、控えめに言っても、状況は非常に厳しいものがある。ブラジル代表の新監督、カルロ・アンチェロッティは、これまで何度もネイマールと話し合いの場を持っているが、それでも彼を招集したことは一度もない。ネイマールは、いまのところアンチェロッティのワールドカップ行きのリストに入っていない。イタリア人指揮官の態度はシンプルかつ一貫している。

それは「もしネイマールがいいプレーをするなら、招集する」というものだ。インタビューでは「ネイマールへの扉は常に開いている」と繰り返しているが、誰かを義務的に招集するつもりはないとも明言している。

「ネイマールは、他の多くの選手と同じようにウォッチングリストに入っている。もし彼が代表に入りたいなら、（招集メンバーを最終決定するまでの残り）６カ月でフィジカルコンディションと力を示す必要がある」

論理的かつ冷静な言葉である。アンチェロッティは約束をしない。だが......。

（つづく）