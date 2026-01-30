唇が魅力的だと思う「スターダスト所属」の男性俳優ランキング！ 「横浜流星」を超える2人は？
All About ニュース編集部は2025年12月18〜22日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×スターダスト男性俳優」に関するアンケート調査を実施しました。この記事では「唇」に注目したランキングを紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
※回答者コメントは原文ママです
それでは、「唇が魅力的だと思うスターダスト所属の男性俳優」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
3位：横浜流星／42票
3位にランクインしたのは横浜流星さんです。雑誌『ニコラ』（新潮社）のメンズモデルを務めた横浜さんは、俳優としては『仮面ライダーフォーゼ』（テレビ朝日系）でデビュー。これまでさまざまな作品で主演を務め、2025年はNHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』、大ヒット映画『国宝』に出演しています。
回答者からは、「輪郭がくっきりとしていて、どこか“静けさをまとった造形美”を感じる」（50代男性／広島県）、「唇は薄目だけど、きれいな色でかわいい」（60代女性／宮城県）、「柔らかくて自然な形の唇が印象的で、笑顔とのバランスも良いから」（20代女性／東京都）などの意見が寄せられました。
2位：山崎賢人（※崎はたつさき）／51票
2位にランクインしたのは山崎賢人さんです。雑誌『ピチレモン』（学研プラス）でメンズモデルを務めた山崎さんは、2010年にドラマ出演を達成して俳優デビュー。映画『ヒロイン失格』、『orange オレンジ』で日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞し、俳優として大ブレークします。
そんな山崎さんは、2015年、2016年上半期に「ViVi国宝級イケメンランキング」で1位を獲得し殿堂入りを達成。顔のバランスがよく唇も魅力的で、日本を代表するイケメン俳優として票を集めました。
回答者からは、「ちょっとぽってりした感じが可愛いと思います」（40代女性／広島県）、「ラブシーンなどを見ると、唇がきれいで雰囲気がよく魅力的だと思う」（60代男性／千葉県）、「唇の色も形も女性顔負けにきれいで非常にうらやましいです」（30代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
1位：北村匠海／63票
1位にランクインしたのは北村匠海さんです。北村さんは、9歳でCMデビューするなど子役として芸能活動を開始。俳優としては、映画『東京リベンジャーズシリーズ』や、主演ドラマ『幽☆遊☆白書』（Netflix）、NHK連続テレビ小説『あんぱん』などで人気を得ています。
さらに、俳優業とあわせて、ダンスロックバンド「DISH//」のボーカル＆ギターとしても精力的に活動。音楽番組にも頻繁に出演し、北村さんのセクシーな唇を見る機会が多くあります。
回答者からは、「自然な厚みがあり、表情によって雰囲気が変わるところが魅力的だと思う」（30代男性／富山県）、「唇の下のほくろもチャームポイントでかっこいい」（40代女性／京都府）、「自然な色味で柔らかさを感じさせ、笑顔の時に特に魅力的です」（40代女性／北海道）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)