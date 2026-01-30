東北地方では、強い冬型の気圧配置や低気圧の影響により、大雪となる所があるでしょう。３０日夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害に注意・警戒してください。また、東北日本海側北部の海上では、３０日朝から昼過ぎにかけて、風雪に注意・警戒してください。

［気象概況］

日本付近は、強い冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。また、低気圧が北海道の西から東北北部へ進む見込みです。

このため、東北地方では、日本海側北部を中心に大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。また、東北日本海側北部の海上では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合には、警報級の風となる可能性があります。



［雪の予想］



３０日６時から３１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東北日本海側 山沿い ５０センチ

東北日本海側 平地 ４０センチ

東北太平洋側 山沿い ５０センチ

東北太平洋側 平地 ４０センチ



［風の予想］

３０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

東北日本海側 海上 １８メートル （３０メートル）

東北日本海側 陸上 １５メートル （３０メートル）



［防災事項］

東北地方では、３０日夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。また、東北日本海側北部の海上では、３０日朝から昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風に注意・警戒してください。