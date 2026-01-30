¹Û¹©¶ÈÀ¸»º4Ç¯¤Ö¤ê¾å¾º¡¡25Ç¯¡¢ÅÅ»ÒÉôÉÊ¤¬¹¥Ä´
¡¡·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬30ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯¤Î¹Û¹©¶ÈÀ¸»º»Ø¿ôÂ®Êó¡Ê20Ç¯¡á100¡Ë¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê0.8¡ó¹â¤¤102.0¤À¤Ã¤¿¡£¾å¾º¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê¡£»º¶Èµ¡³£¤Î¹âµ¡Ç½²½¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯12·î¤ÎÀ¸»º»Ø¿ôÂ®Êó¡Êµ¨ÀáÄ´À°ºÑ¤ß¡Ë¤ÏÁ°·î¤è¤ê0.1¡óÄã¤¤101.8¤Ç¡¢2¥«·îÏ¢Â³¤ÎÄã²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ðÄ´È½ÃÇ¤Ï¡Ö°ì¿Ê°ìÂà¡×¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï¡¢Á´15¶È¼ï¤Î¤¦¤ÁÀ¸»ºÍÑµ¡³£¤ä²½³Ø¤Ê¤É7¶È¼ï¤¬Äã²¼¤·¤¿¡£ÈÆÍÑ¡¦¶ÈÌ³ÍÑµ¡³£¤Ê¤É7¶È¼ï¤¬¾å¾º¤·¡¢Å´¹Ý¡¦ÈóÅ´¶âÂ°¤Ï²£¤Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¤¤Ï26Ç¯1·î¤¬9.3¡ó¾å¾º¡¢2·î¤Ï4.3¡óÄã²¼¤È¸«¹þ¤ó¤À¡£