¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê26¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø¥¢¡¼¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥ó3·î¹æ¡Ù¤ï¤¿¤·¤¬É½»æ¤ÇÈ¯ÇäÃæ¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÉÛÌÌÀÑ¾®¤µ¤á¤Ê¹õ¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤Ë³×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡Ö¥¢¡¼¥à¥º¥Þ¥¬¥¸¥óÈ¯Çä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡³Æ½ñÅ¹¤Ç¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1ºý¤«¤é¤³¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡Ø¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢»£±Æ²ñ¡ÙÍè¤Æ¤Í¡¡¥¹¥Þ¥Û»²²Ã¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¡¥Á¥§¥¤â»¨»ï¤â¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ»£±Æ¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªÆÀ¤Ç³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È2·î1Æü¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö3ËçÌÜ¤Î²èÁü¤Î°áÁõÃå¤Þ¤¹¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÂçÃÀ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤âÍ½¹ð¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÄ¶È´·²¡×¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡×¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥Ð¥Ç¥£¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÅ¨¤ÊÄ¯¤á¡×¡ÖÈþ¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ï¤ß½Ð¤È¤ë¡×¡Ö»É·ã¤¢¤ê²á¤®¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÅÄ¤ÏÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇòÉ´¹ç½÷Âçºß³ØÃæ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥ß¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖMISS CIRCLE CONTEST 2021¡×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£7·î¤Î1stDVD¡Ö¤Ò¤Êº×¤ê¡×¤ËÂ³¤¡¢11·î¤Ë¤â2ndDVD¡Ö¤¨¤Á¤¨¤Á¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹160¥»¥ó¥Á¤Ç¡¢¥Ð¥¹¥È¤Ï93¥»¥ó¥Á¤ÎH¥«¥Ã¥×¡£¡ÖÎáÏÂ1¥¨¥í¤¤´°Çä¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¡ÖRIZIN¥¬¡¼¥ë2026¡×ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÆÃµ»¤Ï°Å»»¡£·ì±Õ·¿A¡£