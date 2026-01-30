【コントロール改善】ストライクが取れない悩みはキャッチボールで解決！正しい足の置き方と腕の振り【少年野球 デキるプレイ56】

【キャッチボールのとき】正しくステップして、相手の胸に投げる

準備運動に続いて行うことが多いので、ウォーミングアップの延長と考えがちだ。しかし、キャッチボールは最重要な練習メニュー。

「キャッチボールを見れば選手やチームのレベルがわかる」という指導者も多く、たくさんのプロ野球選手が一番大切な練習を問われ「キャッチボール」と答えている。

相手に向かって真っすぐな直線をイメージしたら、まずは利き腕と同じ足を「逆Ｔ字」になるように置き、次に逆の足を真っすぐ踏み出し、相手の胸を目がけて、しっかりと腕を振って投げる。

ピッチャーはピッチング練習、野手は送球練習のつもりで。１球１球、一つひとつの動きを意識してストライクを投げ込むことで、キャッチボールは中身の濃い練習になるはずだ。

【こんな良いコトが！】コントロールがよくなる

【監督からのひと言】

「ステップ＆スロー」は送球動作の基本中の基本。キャッチボールから意識して、しっかり身につけよう。

