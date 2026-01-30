¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Î·»¥é¥¤¥À¡¼¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡ª¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç·»Äï¥¿¥Ã¥°¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥óÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Ã´Åö¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ¼Ô¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡¡Æ±µ¼Ô¤Ï¥é¥¤¥¢¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Î·»¡×¤È¾Ò²ð¤·¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤¹¤ì¤ÐÇ¯Êð80Ëü¥É¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï2016Ç¯¤ÎMLB¥É¥é¥Õ¥È30½äÌÜ¡ÊÁ´ÂÎ902°Ì¡Ë¤Ç¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢23Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£24Ç¯¤Ï¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ç15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5¡¦66¡£ºòµ¨¤Ï¥Ñ·³»±²¼3A¤Ç42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·8¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4¡¦73¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ËÊÆ¹ñÂåÉ½¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¡£·è¾¡¤ÎÆüËÜÀï¤Ë¤âÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Äï¤Î¥ê¥Ð¡¼¡¦¥é¥¤¥¢¥ó¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·»¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¾º³Ê¤ò¾¡¤Á¼è¤ì¤Ð¡¢·»Äï¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£