シンプレクス・ホールディングス<4373.T>が続伸している。２９日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５７０億円から５８０億円（前期比２２．４％増）へ、営業利益を１４０億円から１４３億円（同３２．４％増）へ、純利益を９５億１５００万円から９６億６６００万円（同２４．２％増）へ上方修正したことが好感されている。



底堅いＤＸ需要を背景に生産能力の向上が売り上げ拡大に直結する事業環境が継続しており、エンジニア及びコンサルタント１人当たりの売上収益が上昇していることが要因。また、第４四半期においても、エンジニア及びコンサルタントの増員などによる生産能力の向上を見込んでいることに加え、足もとの受注状況が良好であることから、売上高・利益の予想を引き上げたという。なお、第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高４２５億３２００万円（前年同期比２４．７％増）、営業利益１０８億１６００万円（同５４．４％増）、純利益７２億８８００万円（同５５．７％増）だった。



同時に、上限を５５０万株（自己株式を除く発行済み株数の２．４１％）、または５０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１月３０日から５月３１日までで、うち４００万株を上限に３０日朝の東証の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で取得する。



出所：MINKABU PRESS