イメージ情報開発<3803.T>はカイ気配を切り上げている。同社は２９日の取引終了後、第三者割当増資を発表しており、材料視された。サイブリッジ合同会社（東京都品川区）を割当予定先として新たに１３０万１５００株を１株４６１円で発行。サイブリッジ合同会社は持ち株比率３９．２３％の筆頭株主となる見通し。サイブリッジグループはクラウド型サービスを展開するｆｏｎｆｕｎ<2323.T>を子会社としている。イメージ情報はサイブリッジグループが持つ経営リソースとの親和性や経営再建、企業価値・株主価値の向上の実績から、企業再生の最適なパートナーと判断。企業価値の向上と上場維持を目指す。



発行済み株式総数に対する希薄化率は６２．６％。イメージ情報は手取り概算で約５億９４００万円を調達し、Ｍ＆Ａによる事業構造改革費用や運転資金に充てる。同社は上場維持の基準において、時価総額基準に対して適合していない状況となっていた。



