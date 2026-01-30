コナミＧが反発、２６年３月期業績予想及び配当予想を上方修正

コナミグループ<9766.T>が反発している。２９日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４３００億円から４６８０億円（前期比１１．０％増）へ、営業利益を１０６０億円から１２３０億円（同２０．７％増）へ、純利益を７５０億円から８６０億円（同１５．１％増）へ上方修正し、あわせて期末配当予想を８３円から１０７円５０銭へ引き上げ年間配当予想を１９０円５０銭（前期１６５円５０銭）としたことが好感されている。



デジタルエンタテインメント事業で「ｅＦｏｏｔｂａｌｌ」などの主力タイトルが好調に推移したほか、複数の新タイトル稼働でアーケードゲーム事業が堅調となり、第３四半期までの業績が計画を上回るペースで進捗していることが要因という。なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高３５３０億２０００万円（前年同期比１３．６％増）、営業利益１０１７億８８００万円（同１７．４％増）、純利益７４３億４７００万円（同１７．８％増）だった。



出所：MINKABU PRESS