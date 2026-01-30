新潟FW谷口海斗の海外移籍が正式決定「新たな生活を家族と支え合いながら楽しんでいけたら」
アルビレックス新潟は30日、FW谷口海斗(30)がセントラル・コースト・マリナーズ(オーストラリア)へ完全移籍することを発表した。
谷口は2021年に新潟へ加入し、昨季はJ1で28試合2得点だった。昨年の大晦日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱したことが発表されていた。
新天地のセントラル・コースト・マリナーズは25-26シーズンのAリーグで現在最下位となっている。谷口はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「このたび、オーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCに完全移籍することになりました。新天地でも一生懸命、自分らしく頑張ります。新たな生活を家族と支え合いながら楽しんでいけたらと思います!どこへ行っても、一人のストライカーとして泥臭く、ゴールを目指し続けます。改めまして、今まで本当にありがとうございました」
谷口は2021年に新潟へ加入し、昨季はJ1で28試合2得点だった。昨年の大晦日に海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱したことが発表されていた。
新天地のセントラル・コースト・マリナーズは25-26シーズンのAリーグで現在最下位となっている。谷口はクラブを通じて以下のようにコメントした。
「このたび、オーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCに完全移籍することになりました。新天地でも一生懸命、自分らしく頑張ります。新たな生活を家族と支え合いながら楽しんでいけたらと思います!どこへ行っても、一人のストライカーとして泥臭く、ゴールを目指し続けます。改めまして、今まで本当にありがとうございました」