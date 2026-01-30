決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ダイハツイン、エヌエフＨＤ、空港施設 (1月29日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<6356> 日ギア 東Ｓ -9.14 1/29 3Q -5.84
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 東Ｓ -8.90 1/29 3Q 51.20
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 東Ｓ -8.09 1/29 3Q -11.80
<3529> アツギ 東Ｓ -6.80 1/29 3Q 赤拡
<6023> ダイハツイン 東Ｓ -5.31 1/29 3Q -20.42
<3891> 高度紙 東Ｓ -5.18 1/29 3Q 30.59
<5819> カナレ電気 東Ｓ -4.77 1/29 本決算 -2.80
<7687> ミクリード 東Ｇ -4.30 1/29 3Q 12.29
<6382> トリニ工 東Ｓ -3.48 1/29 3Q 6.46
<4761> さくらＫＣＳ 東Ｓ -2.91 1/29 3Q 6.13
<8864> 空港施設 東Ｓ -2.71 1/29 3Q 39.31
<4308> Ｊストリーム 東Ｇ -2.68 1/29 3Q -21.30
<9362> 兵機海 東Ｓ -2.51 1/29 3Q -37.63
<9640> セゾンテク 東Ｓ -2.18 1/29 3Q -39.22
<7191> イントラスト 東Ｓ -2.16 1/29 3Q 19.15
<6864> エヌエフＨＤ 東Ｓ -1.92 1/29 3Q 40.07
<8700> 丸八証券 東Ｓ -1.70 1/29 3Q 65.91
<6161> エスティック 東Ｓ -1.66 1/29 3Q -18.89
<7570> 橋本総業ＨＤ 東Ｓ -0.76 1/29 3Q -6.97
<3839> ＯＤＫ 東Ｓ -0.63 1/29 3Q 赤拡
<9368> キムラユニテ 東Ｓ -0.33 1/29 3Q 6.40
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース