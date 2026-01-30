―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<6356> 日ギア 　　　　東Ｓ　　 -9.14 　　1/29　　　3Q　　　 -5.84
<9709> ＮＣＳ＆Ａ 　　東Ｓ　　 -8.90 　　1/29　　　3Q　　　 51.20
<7908> ＫＩＭＯＴＯ 　東Ｓ　　 -8.09 　　1/29　　　3Q　　　-11.80
<3529> アツギ 　　　　東Ｓ　　 -6.80 　　1/29　　　3Q　　　　赤拡
<6023> ダイハツイン 　東Ｓ　　 -5.31 　　1/29　　　3Q　　　-20.42

<3891> 高度紙 　　　　東Ｓ　　 -5.18 　　1/29　　　3Q　　　 30.59
<5819> カナレ電気 　　東Ｓ　　 -4.77 　　1/29　本決算　　　 -2.80
<7687> ミクリード 　　東Ｇ　　 -4.30 　　1/29　　　3Q　　　 12.29
<6382> トリニ工 　　　東Ｓ　　 -3.48 　　1/29　　　3Q　　　　6.46
<4761> さくらＫＣＳ 　東Ｓ　　 -2.91 　　1/29　　　3Q　　　　6.13

<8864> 空港施設 　　　東Ｓ　　 -2.71 　　1/29　　　3Q　　　 39.31
<4308> Ｊストリーム 　東Ｇ　　 -2.68 　　1/29　　　3Q　　　-21.30
<9362> 兵機海 　　　　東Ｓ　　 -2.51 　　1/29　　　3Q　　　-37.63
<9640> セゾンテク 　　東Ｓ　　 -2.18 　　1/29　　　3Q　　　-39.22
<7191> イントラスト 　東Ｓ　　 -2.16 　　1/29　　　3Q　　　 19.15

<6864> エヌエフＨＤ 　東Ｓ　　 -1.92 　　1/29　　　3Q　　　 40.07
<8700> 丸八証券 　　　東Ｓ　　 -1.70 　　1/29　　　3Q　　　 65.91
<6161> エスティック 　東Ｓ　　 -1.66 　　1/29　　　3Q　　　-18.89
<7570> 橋本総業ＨＤ 　東Ｓ　　 -0.76 　　1/29　　　3Q　　　 -6.97
<3839> ＯＤＫ 　　　　東Ｓ　　 -0.63 　　1/29　　　3Q　　　　赤拡

<9368> キムラユニテ 　東Ｓ　　 -0.33 　　1/29　　　3Q　　　　6.40

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース