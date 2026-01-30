決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ドリコム、メディアＬ、沖縄セルラー (1月29日発表分) 決算プラス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … ドリコム、メディアＬ、沖縄セルラー (1月29日発表分)



―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.4 ＳＢＩリーシ <5834>

26年3月期の連結経常利益を従来予想の70億円→83億円(前期は60.8億円)に18.6％上方修正し、増益率が15.1％増→36.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<6858> 小野測器 東Ｓ +24.12 1/29 本決算 76.73

<7022> サノヤスＨＤ 東Ｓ +17.59 1/29 3Q 561.02

<3912> モバファク 東Ｓ +12.22 1/29 本決算 3.06

<5834> ＳＢＩリーシ 東Ｇ +6.70 1/29 3Q 64.14

<9436> 沖縄セルラー 東Ｓ +5.87 1/29 3Q 4.94



<3793> ドリコム 東Ｇ +5.74 1/29 3Q 黒転

<4262> ニフティＬＳ 東Ｇ +3.46 1/29 3Q 19.27

<6912> 菊水ＨＤ 東Ｓ +3.31 1/29 3Q 15.89

<8699> ＨＳＨＤ 東Ｓ +3.14 1/29 3Q 13.90

<9115> 明海グループ 東Ｓ +2.44 1/29 3Q -61.12



<6659> メディアＬ 東Ｓ +2.08 1/29 3Q 赤縮

<9307> 杉村倉 東Ｓ +0.63 1/29 3Q 6.57

<7185> ヒロセ通商 東Ｓ +0.55 1/29 3Q -26.29

<3426> アトムリビン 東Ｓ +0.15 1/29 上期 -6.55



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



