―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

★No.4　ＳＢＩリーシ <5834>
　26年3月期の連結経常利益を従来予想の70億円→83億円(前期は60.8億円)に18.6％上方修正し、増益率が15.1％増→36.4％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6858> 小野測器 　　　東Ｓ 　 +24.12 　　1/29　本決算　　　 76.73
<7022> サノヤスＨＤ 　東Ｓ 　 +17.59 　　1/29　　　3Q　　　561.02
<3912> モバファク 　　東Ｓ 　 +12.22 　　1/29　本決算　　　　3.06
<5834> ＳＢＩリーシ 　東Ｇ　　 +6.70 　　1/29　　　3Q　　　 64.14
<9436> 沖縄セルラー 　東Ｓ　　 +5.87 　　1/29　　　3Q　　　　4.94

<3793> ドリコム 　　　東Ｇ　　 +5.74 　　1/29　　　3Q　　　　黒転
<4262> ニフティＬＳ 　東Ｇ　　 +3.46 　　1/29　　　3Q　　　 19.27
<6912> 菊水ＨＤ 　　　東Ｓ　　 +3.31 　　1/29　　　3Q　　　 15.89
<8699> ＨＳＨＤ 　　　東Ｓ　　 +3.14 　　1/29　　　3Q　　　 13.90
<9115> 明海グループ 　東Ｓ　　 +2.44 　　1/29　　　3Q　　　-61.12

<6659> メディアＬ 　　東Ｓ　　 +2.08 　　1/29　　　3Q　　　　赤縮
<9307> 杉村倉 　　　　東Ｓ　　 +0.63 　　1/29　　　3Q　　　　6.57
<7185> ヒロセ通商 　　東Ｓ　　 +0.55 　　1/29　　　3Q　　　-26.29
<3426> アトムリビン 　東Ｓ　　 +0.15 　　1/29　　上期　　　 -6.55

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース