―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<2737> トーメンデバ 　東Ｐ 　 -16.75 　　1/29　　　3Q　　　 63.40
<4307> 野村総研 　　　東Ｐ 　 -14.36 　　1/29　　　3Q　　　 17.66
<6754> アンリツ 　　　東Ｐ　　 -8.79 　　1/29　　　3Q　　　 29.90
<7419> ノジマ 　　　　東Ｐ　　 -8.32 　　1/29　　　3Q　　　 29.45
<6504> 富士電機 　　　東Ｐ　　 -7.43 　　1/29　　　3Q　　　　8.54

<1944> きんでん 　　　東Ｐ　　 -6.89 　　1/29　　　3Q　　　 65.10
<6823> リオン 　　　　東Ｐ　　 -4.83 　　1/29　　　3Q　　　　0.03
<4290> ＰＩ 　　　　　東Ｐ　　 -4.58 　　1/29　　　3Q　　　 15.20
<1934> ユアテック 　　東Ｐ　　 -4.27 　　1/29　　　3Q　　　 21.45
<6701> ＮＥＣ 　　　　東Ｐ　　 -3.89 　　1/29　　　3Q　　　 89.60

<6861> キーエンス 　　東Ｐ　　 -3.28 　　1/29　　　3Q　　　　8.11
<6516> 山洋電 　　　　東Ｐ　　 -3.10 　　1/29　　　3Q　　　 48.32
<8697> 日本取引所 　　東Ｐ　　 -2.89 　　1/29　　　3Q　　　 17.51
<9044> 南海電 　　　　東Ｐ　　 -2.89 　　1/29　　　3Q　　　　8.26
<9744> メイテックＧ 　東Ｐ　　 -1.74 　　1/29　　　3Q　　　　6.83

<4204> 積水化 　　　　東Ｐ　　 -1.40 　　1/29　　　3Q　　　 -6.23
<6305> 日立建機 　　　東Ｐ　　 -1.27 　　1/29　　　3Q　　　 -8.24
<4661> ＯＬＣ 　　　　東Ｐ　　 -1.19 　　1/29　　　3Q　　　　4.64
<4345> ＣＴＳ 　　　　東Ｐ　　 -1.19 　　1/29　　　3Q　　　 20.47
<9795> ステップ 　　　東Ｐ　　 -0.80 　　1/29　　　1Q　　　 -0.78

<6345> アイチコーポ 　東Ｐ　　 -0.74 　　1/29　　　3Q　　　 -9.25
<5333> ガイシ 　　　　東Ｐ　　 -0.72 　　1/29　　　3Q　　　 20.04
<7947> エフピコ 　　　東Ｐ　　 -0.67 　　1/29　　　3Q　　　 19.59
<7380> 十六ＦＧ 　　　東Ｐ　　 -0.61 　　1/29　　　3Q　　　 11.56
<9046> 神電鉄 　　　　東Ｐ　　 -0.60 　　1/29　　　3Q　　　 16.21

<8622> 水戸 　　　　　東Ｐ　　 -0.51 　　1/29　　　3Q　　　 26.32
<8366> 滋賀銀 　　　　東Ｐ　　 -0.49 　　1/29　　　3Q　　　 51.53
<4956> コニシ 　　　　東Ｐ　　 -0.31 　　1/29　　　3Q　　　 -9.44
<8793> ＮＥＣキャピ 　東Ｐ　　 -0.12 　　1/29　　　3Q　　　　4.32
<2540> 養命酒 　　　　東Ｐ　　 -0.12 　　1/29　　　3Q　　　 27.27

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース