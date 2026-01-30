決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … ＮＥＣ、ＯＬＣ、野村総研 (1月29日発表分)
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<2737> トーメンデバ 東Ｐ -16.75 1/29 3Q 63.40
<4307> 野村総研 東Ｐ -14.36 1/29 3Q 17.66
<6754> アンリツ 東Ｐ -8.79 1/29 3Q 29.90
<7419> ノジマ 東Ｐ -8.32 1/29 3Q 29.45
<6504> 富士電機 東Ｐ -7.43 1/29 3Q 8.54
<1944> きんでん 東Ｐ -6.89 1/29 3Q 65.10
<6823> リオン 東Ｐ -4.83 1/29 3Q 0.03
<4290> ＰＩ 東Ｐ -4.58 1/29 3Q 15.20
<1934> ユアテック 東Ｐ -4.27 1/29 3Q 21.45
<6701> ＮＥＣ 東Ｐ -3.89 1/29 3Q 89.60
<6861> キーエンス 東Ｐ -3.28 1/29 3Q 8.11
<6516> 山洋電 東Ｐ -3.10 1/29 3Q 48.32
<8697> 日本取引所 東Ｐ -2.89 1/29 3Q 17.51
<9044> 南海電 東Ｐ -2.89 1/29 3Q 8.26
<9744> メイテックＧ 東Ｐ -1.74 1/29 3Q 6.83
<4204> 積水化 東Ｐ -1.40 1/29 3Q -6.23
<6305> 日立建機 東Ｐ -1.27 1/29 3Q -8.24
<4661> ＯＬＣ 東Ｐ -1.19 1/29 3Q 4.64
<4345> ＣＴＳ 東Ｐ -1.19 1/29 3Q 20.47
<9795> ステップ 東Ｐ -0.80 1/29 1Q -0.78
<6345> アイチコーポ 東Ｐ -0.74 1/29 3Q -9.25
<5333> ガイシ 東Ｐ -0.72 1/29 3Q 20.04
<7947> エフピコ 東Ｐ -0.67 1/29 3Q 19.59
<7380> 十六ＦＧ 東Ｐ -0.61 1/29 3Q 11.56
<9046> 神電鉄 東Ｐ -0.60 1/29 3Q 16.21
<8622> 水戸 東Ｐ -0.51 1/29 3Q 26.32
<8366> 滋賀銀 東Ｐ -0.49 1/29 3Q 51.53
<4956> コニシ 東Ｐ -0.31 1/29 3Q -9.44
<8793> ＮＥＣキャピ 東Ｐ -0.12 1/29 3Q 4.32
<2540> 養命酒 東Ｐ -0.12 1/29 3Q 27.27
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。
「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
