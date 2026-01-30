決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】寄付 … 東電ＨＤ、日立、富士通 (1月29日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ +43.04 1/29 本決算 21.63
<6586> マキタ 東Ｐ +14.80 1/29 3Q -6.22
<6952> カシオ 東Ｐ +11.89 1/29 3Q 80.71
<6702> 富士通 東Ｐ +7.49 1/29 3Q 132.16
<2359> コア 東Ｐ +7.18 1/29 3Q 34.53
<6349> 小森 東Ｐ +7.12 1/29 3Q 104.85
<9501> 東電ＨＤ 東Ｐ +6.21 1/29 3Q -0.32
<7205> 日野自 東Ｐ +5.70 1/29 3Q 179.24
<7433> 伯東 東Ｐ +5.34 1/29 3Q -21.62
<6501> 日立 東Ｐ +4.62 1/29 3Q 56.76
<9536> 西部ガスＨＤ 東Ｐ +4.58 1/29 3Q 120.63
<8609> 岡三 東Ｐ +4.38 1/29 3Q 28.40
<9991> ジェコス 東Ｐ +4.19 1/29 3Q 41.86
<7751> キヤノン 東Ｐ +3.92 1/29 本決算 2.68
<3003> ヒューリック 東Ｐ +3.48 1/29 本決算 6.98
<4502> 武田 東Ｐ +3.23 1/29 3Q 10.72
<4373> シンプレクス 東Ｐ +2.99 1/29 3Q 54.97
<4519> 中外薬 東Ｐ +2.68 1/29 本決算 －
<9766> コナミＧ 東Ｐ +2.45 1/29 3Q 18.30
<9505> 北陸電 東Ｐ +2.43 1/29 3Q 11.72
<5471> 大同特鋼 東Ｐ +2.18 1/29 3Q -9.40
<8614> 東洋証券 東Ｐ +2.17 1/29 3Q 148.44
<9534> 北ガス 東Ｐ +1.86 1/29 3Q 54.48
<8624> いちよし 東Ｐ +1.42 1/29 3Q 77.03
<7949> 小松ウオール 東Ｐ +1.03 1/29 3Q 23.51
<8613> 丸三 東Ｐ +0.86 1/29 3Q 18.46
<7931> 未来工業 東Ｐ +0.76 1/29 3Q -3.55
<7148> ＦＰＧ 東Ｐ +0.75 1/29 1Q -21.52
<7962> キングジム 東Ｐ +0.74 1/29 上期 112.22
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 東Ｐ +0.48 1/29 3Q 55.14
<9629> ＰＣＡ 東Ｐ +0.36 1/29 3Q -10.43
<6923> スタンレー 東Ｐ +0.26 1/29 3Q -8.89
<1942> 関電工 東Ｐ +0.16 1/29 3Q 39.18
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース