―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の1月28日から29日の決算発表を経て30日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<4099> 四国化ＨＤ 　　東Ｐ 　 +43.04 　　1/29　本決算　　　 21.63
<6586> マキタ 　　　　東Ｐ 　 +14.80 　　1/29　　　3Q　　　 -6.22
<6952> カシオ 　　　　東Ｐ 　 +11.89 　　1/29　　　3Q　　　 80.71
<6702> 富士通 　　　　東Ｐ　　 +7.49 　　1/29　　　3Q　　　132.16
<2359> コア 　　　　　東Ｐ　　 +7.18 　　1/29　　　3Q　　　 34.53

<6349> 小森 　　　　　東Ｐ　　 +7.12 　　1/29　　　3Q　　　104.85
<9501> 東電ＨＤ 　　　東Ｐ　　 +6.21 　　1/29　　　3Q　　　 -0.32
<7205> 日野自 　　　　東Ｐ　　 +5.70 　　1/29　　　3Q　　　179.24
<7433> 伯東 　　　　　東Ｐ　　 +5.34 　　1/29　　　3Q　　　-21.62
<6501> 日立 　　　　　東Ｐ　　 +4.62 　　1/29　　　3Q　　　 56.76

<9536> 西部ガスＨＤ 　東Ｐ　　 +4.58 　　1/29　　　3Q　　　120.63
<8609> 岡三 　　　　　東Ｐ　　 +4.38 　　1/29　　　3Q　　　 28.40
<9991> ジェコス 　　　東Ｐ　　 +4.19 　　1/29　　　3Q　　　 41.86
<7751> キヤノン 　　　東Ｐ　　 +3.92 　　1/29　本決算　　　　2.68
<3003> ヒューリック 　東Ｐ　　 +3.48 　　1/29　本決算　　　　6.98

<4502> 武田 　　　　　東Ｐ　　 +3.23 　　1/29　　　3Q　　　 10.72
<4373> シンプレクス 　東Ｐ　　 +2.99 　　1/29　　　3Q　　　 54.97
<4519> 中外薬 　　　　東Ｐ　　 +2.68 　　1/29　本決算　　　　　－
<9766> コナミＧ 　　　東Ｐ　　 +2.45 　　1/29　　　3Q　　　 18.30
<9505> 北陸電 　　　　東Ｐ　　 +2.43 　　1/29　　　3Q　　　 11.72

<5471> 大同特鋼 　　　東Ｐ　　 +2.18 　　1/29　　　3Q　　　 -9.40
<8614> 東洋証券 　　　東Ｐ　　 +2.17 　　1/29　　　3Q　　　148.44
<9534> 北ガス 　　　　東Ｐ　　 +1.86 　　1/29　　　3Q　　　 54.48
<8624> いちよし 　　　東Ｐ　　 +1.42 　　1/29　　　3Q　　　 77.03
<7949> 小松ウオール 　東Ｐ　　 +1.03 　　1/29　　　3Q　　　 23.51

<8613> 丸三 　　　　　東Ｐ　　 +0.86 　　1/29　　　3Q　　　 18.46
<7931> 未来工業 　　　東Ｐ　　 +0.76 　　1/29　　　3Q　　　 -3.55
<7148> ＦＰＧ 　　　　東Ｐ　　 +0.75 　　1/29　　　1Q　　　-21.52
<7962> キングジム 　　東Ｐ　　 +0.74 　　1/29　　上期　　　112.22
<4765> ＳＢＩＧＡＭ 　東Ｐ　　 +0.48 　　1/29　　　3Q　　　 55.14

<9629> ＰＣＡ 　　　　東Ｐ　　 +0.36 　　1/29　　　3Q　　　-10.43
<6923> スタンレー 　　東Ｐ　　 +0.26 　　1/29　　　3Q　　　 -8.89
<1942> 関電工 　　　　東Ｐ　　 +0.16 　　1/29　　　3Q　　　 39.18

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした30日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース