¡¡Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤Ï30Æü¡¢2·î¤ËÃÍ¾å¤²¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¤¬Á°Ç¯Æ±·î¤«¤éÌó6³ä¸º¤Î674ÉÊÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2¥«·îÏ¢Â³¤ÇÁ°Ç¯Æ±·î¤ò²¼²ó¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡ÖÃÍ¾å¤²¤ÎÀª¤¤¤ÏÁ°Ç¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼å¤Þ¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡3ÀéÉÊÌÜ¤òÄ¶¤¨¤ëÃÍ¾å¤²¥é¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿2025Ç¯10·î°Ê¹ß¤ÏÃÍ¾å¤²¤Ë°ìÉþ´¶¤¬¸«¤é¤ì¡¢ÅöÌÌ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡2·î¤ÎÃÍ¾å¤²ÉÊÌÜ¤òÊ¬ÌîÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ÎÁÍý¼ò¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¡Ö¼òÎà¡¦°ûÎÁ¡×¤¬298ÉÊÌÜ¤ÇºÇÂ¿¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö²Ã¹©¿©ÉÊ¡×¤Ï¥Ñ¥Ã¥¯¤´ÈÓ¤ä¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÃæ¿´¤Ë283ÉÊÌÜ¤¬¾å¤¬¤ë¡£