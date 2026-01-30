◆米国男子プロゴルフツアー ファーマーズインシュランス・オープン 第１日（２９日、カリフォルニア州トーリーパインズＧＣ・南Ｃ＝７７６５ヤード、北Ｃ＝７２５８ヤード、いずれもパー７２）

今季第３戦の第１ラウンドが行われ、米ツアー１１勝の松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は北Ｃで１イーグル、７バーディー、１ボギーの６４をマークし、８アンダーで首位と２打差の３位と好発進した。

松山は出だしの１０番、１１番で連続バーディーで発進した。１６番でボギー後、１７番でバウンスバック。後半の５番パー５は第２打をピンそば１メートル強に寄せるスーパーショットでイーグルを奪った。続く６番、７番も連続で伸ばし、最終９番もバーディーで締めた。

松山は大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ、「後半はいいティーショットも打てたので、チャンスも多く、いいプレーができた」とかみしめた。

◆松山に聞く

―初日を振り返って。

「前半は少しティーショットが暴れてましたけど、後半はいいティーショットも打てたので、チャンスも多く、いいプレーができた」

―取れるホールでバーディー、イーグル奪ってスコアを伸ばした。

「いいゴルフができたと思うので、明日もいいプレーができるように頑張りたい」

―自己評価について。今日は良い点をつけても良いプレーだったか。

「そうですね。分かりませんが、はい」

―南Ｃでの第２ラウンドに向けて。

「最初からフェアウェーをしっかりとらえられるようなショットが打てるとセカンド以降も楽になると思うので、そこを目指して頑張りたい」