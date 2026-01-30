ÀÄ³ØÂç¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬¡ÖÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡×ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤äÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¤éÇÚ½Ð
¡¡½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ä¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤éÂ¿¿ô¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤Î¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬¡ÖÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ËÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡££³£°Æü¤Ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ä¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÊó¹ð¡£¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¡×¤Ë¤è¤ê¸«Ä¾¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀÄ»³¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤Ï°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Êµì¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊ¸¾Ï¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢±¿±ÄÊý¿Ë¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ø¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤ò¡¢£²£°£²£¶Ç¯£±·î£³£°Æü¤è¤ê¡ØÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù ¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£¡ÖËÜÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±ÄÆâ¤Ç¿µ½Å¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î¿¼²½¤ä¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ä¤½¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ä¤´»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥óÊ¸²½¤ò°ìÎ§¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î·Á¤òÌµ¾ò·ï¤ËÆ§½±¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÌ¾¾Î¤È¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡Ö¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÀÄ»³¥ß¥¹¥³¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤ä¡¢¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸Ì®¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸ÇÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤ä¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´»ØÅ¦¤ä¤´°Õ¸«¤È¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ïº£¸å¤âÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÏÀÄ³ØÂç¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÃøÌ¾¿Í¤òÇÚ½Ð¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÇßÄÅÌï±Ñ»Ò¥¢¥Ê¡Ê£±£¹£¹£¶Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÂìÀî¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ë¡Ê£¹£¶Ç¯½à¥ß¥¹¡Ë¡¢¸µÆü¥Æ¥ì¤Î¿¹Ëãµ¨¥¢¥Ê¡Ê£²£°£°£°Ç¯¡Ë¡¢£Ô£Â£Ó¤Î¹¾Æ£°¦¥¢¥Ê¡Ê£°£¶Ç¯½à¥ß¥¹¡Ë¡¢¸µ£Ô£Â£Ó¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê£°£·Ç¯½à¥ß¥¹¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Îµ×ÉÚ·Ä»Ò¥¢¥Ê¡Ê£°£¸Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Î¿·°æ·ÃÍýÆá¡¢ËÜ²¾²°¥ê¥¤¥Ê¡Ê¤È¤â¤Ë£°£¹Ç¯¡Ë¡¢£Ô£Â£ÓÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¡Ê£±£´Ç¯½à¥ß¥¹¡Ë¡¢¸µ£Ô£Â£Ó¤Î»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê£±£´Ç¯¡Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î°æ¾åÀ¶²Ú¥¢¥Ê¡Ê£±£µÇ¯¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°æ¸ý°½»Ò¡Ê£±£·Ç¯½à¥ß¥¹¡Ë¤é¤¬Âç³Ø»þÂå¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡³ÆÂç³Ø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¥ß¥¹¥³¥ó¡É¤Ï¶áÇ¯¤Î¥ë¥Ã¥¥º¥à°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ë¤è¤ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÃÒÂç¤ÏÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¥½¥Õ¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤òÇÑ»ß¤·¡¢£²£°£²£°Ç¯ÅÙ¤«¤é¡Ö¥½¥Õ¥£¥¢¥ó¥º¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¿·Àß¡£¡Ö¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â¿ÍÍÀ¤òÂº½Å¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ö¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¼Ò²ñ²ÝÂê¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÌö¡×¤ò¶¥¤¦¤â¤Î¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÊó¹ðÁ´Ê¸¡Û
ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Êµì¡§¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ë¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¡Ê¿ÁÇ¤è¤ê¡¢Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤·¡¢²¹¤«¤¤¤´»Ù±ç¤È¤´Íý²ò¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢ÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢±¿±ÄÊý¿Ë¤ª¤è¤Óº£¸å¤ÎÅ¸³«¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¶¨µÄ¤Î·ë²Ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥ß¥¹¥¿¡¼ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤è¤ê¡ÖÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡× ¤ØÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÊÑ²½¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±¿±ÄÆâ¤Ç¿µ½Å¤«¤Ä·ÑÂ³Åª¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢À¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ø¤ÎÍý²ò¤Î¿¼²½¤ä¡¢¥ë¥Ã¥¥º¥à¤ËÂÐ¤¹¤ëÌäÂê°Õ¼±¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÃæ¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤ä¤½¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´°Õ¸«¤ä¤´»ØÅ¦¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¾å¤ÇÅöÃÄÂÎ¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥óÊ¸²½¤ò°ìÎ§¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢½¾Íè¤Î·Á¤òÌµ¾ò·ï¤ËÆ§½±¤·Â³¤±¤ë¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤º¤ÏÌ¾¾Î¤È¤¤¤¦Æþ¤ê¸ý¤«¤é¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¤ºß¤êÊý¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÌ¾¾ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¸½»þÅÀ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÀÄ»³¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤ä¡¢¥ß¥¹¡¦¥ß¥¹¥¿¡¼¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸Ì®¤òÂº½Å¤·¤Ä¤Ä¡¢°ú¤Â³¤»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢¸ÇÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º£¸å¤âÂ¿ÍÍ¤Ê¤´°Õ¸«¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸«Ä¾¤·¤ä¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´»ØÅ¦¤ä¤´°Õ¸«¤È¤âÀ¿¼Â¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ïº£¸å¤âÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Åö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î³èÆ°¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
ÀÄ»³¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
