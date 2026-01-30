ボーダー争いを繰り広げているチーム。1試合目にラスを引いただけに絶対に負けるわけにはいかなかった。KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）が1月29日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第2試合に登板。耐えに耐えて、オーラスの親番で見事な逆転勝利を収めた。

【映像】渋川にまくられて悔しさを隠しきれないライバル雀士

当試合は起家からU-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）、渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）、TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）、渋川の並びでスタート。東1局では多井が4000点のツモアガリ、東3局では瀬戸熊がリーチ・ツモ・裏1の6000点を加点、東4局2本場では多井がタンヤオ・赤1・ドラ2の8600点（供託1000点）を成就させた。

比較的、静かな展開で南入すると、優が連続のひとりテンパイ流局でトップ目に浮上。南1局3本場では優が白を仕掛けて小三元のテンパイする。瀬戸熊から發がこぼれ12000点（＋900点、供託3000点）の大きな加点に成功した。しかし南1局4本場では瀬戸熊が優から8000点（＋1200点）を仕留めて放銃分を取り返すと、南2局では瀬戸熊がテンパイ1番乗り。そこにドラを重ねた渋川がテンパイで応戦。さらに優もテンパイし激しいめくり合いとなったが、瀬戸熊から3筒がこぼれ、渋川がロン・8000点を奪取し3着目に浮上した。

南4局は親の渋川に優が2900点を放銃、南4局1本場では渋川、瀬戸熊、優のめくり合いがぼっ発するも、瀬戸熊から四万がこぼれ渋川が2300点（供託1000点）のロンアガリ。優はアガリ牌が“頭ハネ”となった。じりじりとトップ目の多井に迫る渋川。南4局3本場では全員テンパイとなる中、優が3900点（＋900点、供託2000点）を渋川に放銃し、これで渋川がトップ目に立つと、最後は瀬戸熊がゲームを終わらせて、渋川の逆転勝利が決まった。

南4局の親番はなんと5局…ロングゲームを制した渋川。第1試合に出場した岡田紗佳（連盟）の4着という雪辱をすぐに返し、ボーダー争いを繰り広げているチームの希望を繋げた。

インタビューで渋川は「今日は途中まで本当に何も出来ず、岡田さんはきつい4着で、僕も4着を引いちゃうんじゃないかとハラハラしていたんですけど、なんとかトップ取ることが出来ました。まだまだサクラナイツ諦めていませんので、応援よろしくお願いします！」とファンに呼びかけた。

【第2試合結果】

1着 KADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）3万6900点/＋56.9

2着 渋谷ABEMAS・多井隆晴（RMU）3万1200点/＋11.2

3着 TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）1万7900点/▲22.1

4着 U-NEXT Pirates・鈴木優（最高位戦）1万4000点/▲46.0

【1月29日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋1011.7（86/120）

2位 BEAST X ＋310.2（90/120）

3位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋276.5（88/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋247.7（88/120）

5位 TEAM雷電 ＋152.9（88/120）

6位 渋谷ABEMAS ▲40.2（90/120）

7位 赤坂ドリブンズ ▲121.3（86/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲332.5（86/120）

9位 EARTH JETS ▲657.5（88/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲847.5（90/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA/麻雀チャンネルより）