秋田地方気象台は「大雪と風雪に関する秋田県気象情報」を午前5時18分に発表しました。

県内では、強い冬型の気圧配置や気圧の谷の影響により、大雪となるところがあるでしょう。

30日夜遅くにかけて、大雪に注意・警戒してください。

また、沿岸の海上では、30日朝から昼過ぎにかけて風雪に注意・警戒してください。

＜概況＞
日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、東北地方の上空約5,000メートルには氷点下36度以下の寒気が流れ込んでいます。

また、低気圧が北海道の西から東北北部へ進む見込みです。

このため県内では、大雪となるところがあるでしょう。

発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。

また、沿岸の海上では、雪を伴った西よりの強い風が吹く見込みです。

予想よりも気圧の傾きが大きくなった場合には、警報級の風となる可能性があります。

＜雪の予想＞
30日午前6時から31日午前6時までに予想される24時間降雪量は多いところで、山沿いで50センチ、平野部で40センチです。

＜風の予想＞
30日に予想される最大瞬間風速は、沿岸で30メートルです。

＜防災事項＞
県内では30日夜遅くにかけて、大雪や路面凍結による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。

また、沿岸の海上では、30日朝から昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害に注意・警戒してください。

今後発表される防災気象情報に留意してください。