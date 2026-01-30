¡Ö¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡×ÀéÍÕ¶ä¹Ô¡¢Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿X¹¹¿·¤òºÆ³«¡ª ¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉü³è¡×¡ÖÃæ¤Î¿Í¡ÄÁ°Ç¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×
ÀéÍÕ¶ä¹Ô¤Î¸ø¼°X¤Ï1·î28Æü¤ËÅê¹Æ¤ò¹¹¿·¡£2023Ç¯¤è¤êÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¹¹¿·¤òºÆ³«¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÅê¹Æ¡ÛÀéÍÕ¶ä¹Ô¡¢X¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÉü³è¤òÀë¸À
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤¿¤³¤Î¾ì¤Ç³§¤µ¤Þ¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÀéÍÕ¶ä¹Ô¤«¤é¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â²þ¤á¤Æ°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ï¡¢2023Ç¯¤Þ¤Ç¹Ô°÷¤Î¤Û¤Ã¤³¤êÆü¾ï¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÆâÍÆ¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©º£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËÂÐ¤·¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ä¤¤¤ËÉü³è¡ª¡ª¡×¡ÖÀ¸¤¤È¤Ã¤¿¤ó¤«¥ï¥ì¤§¡ª¡×¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÃæ¤Î¿Í¡ÄÁ°Ç¤¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
