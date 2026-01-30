「冷蔵庫をよろしく since 2014 #23」

1月12日、1stミニアルバム「Serenade」を発表した"セブチ"ことSEVENTEENのDK(ドギョム)とSEUNGKWAN(スングァン)によるユニット・DxS。"BSS(ブソクスン)"としても活動し、グループ内ではメインボーカルを担う2人だけに、冬にぴったりのバラードであるタイトル曲「Blue」での美しいハーモニーには早くも反響が続々...。

一方、2025年9月に1stミニアルバム「HYPE VIBES」を発表したリーダーのS.COUPS(エスクプス)とMINGYU(ミンギュ)によるユニット・CxMの活動も活発に。韓国・仁川で幕開けした初のライブツアー「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」も盛況で、1月31日(土)・2月1日(日)に愛知・IGアリーナ、2月5日(木)・6日(金)に千葉・幕張メッセ国際展示場での日本公演も控えている。

そんなDxS、CxMに先駆けてユニット活動を展開し、セブチの新たなチャレンジを切り拓いてきたのが、セブチの"クリエイティブの要"というべきHOSHI(ホシ)とWOOZI(ウジ)によるユニット・HxWだ。同じ1996年生まれで親友同士である2人の絆は格別で、その仲の良さは2人揃って出演した料理バラエティ「冷蔵庫をよろしく since 2014」からも垣間見える。

Netflixシリーズ「白と黒のスプーン 〜料理階級戦争〜」にも出演しているトップシェフ軍団が人気者たちの自宅冷蔵庫に入っている食材を使い、制限時間15分で料理対決を繰り広げる同番組。これまでもソン・ジュンギやBTSのJ-HOPEらトップスターが登場し注目を集めてきたが、中でも番組が盛り上がるのは、仲のいい親友同士の共演回。「#21・#22」ではチャン・グンソクが"スペシャルシェフ"として登場し、ゲストのジェジュンらと爆笑トークを繰り広げた。

2月9日(月)・16日(月)にMnetで日本初放送される「#23・#24」にゲスト出演したホシとウジ。本来ならそれぞれ自宅の冷蔵庫を中身ごと持ってくるはずなのだが、登場した冷蔵庫はなぜか1つだけ...。

「お2人ですが冷蔵庫は1つですね」とMCが指摘すると、「別々に住んでいるんですが、今日は(中身を1つに)合わせてきました」(ホシ)、「食材が別々に持ってくるほど多くないので...」(ウジ)と、番組への配慮だった模様。気の置けない親友同士だからこそ可能な気遣いに、もう一人のゲストであるOH MY GIRLのMIMI(ミミ)も、セブチのライブの定番曲「VERY NICE」の歌詞に引っ掛けて「アジュ(VERY) NICE!」と納得の表情を見せる。

それでも、キムチの有名ブランド"宗家(JONGGA)"のアンバサダーを務めるホシの冷蔵庫には、様々なキムチがどっさり。小柄ながら大食漢で知られるウジの方も、大量の冷凍肉に加え、スイカが丸ごと1玉入っており、シェフたちを驚かせる。

一方、トークでは、楽曲制作から振り付けまでメンバー自身が行うセブチの"内情"に関心が集まる場面も...。

中でも200曲以上の作詞作曲を手掛けるウジの著作権料に話が及ぶと、言いにくそうなウジ本人に代わって「ウジの作業室で(著作権料の金額が書かれた)メールを見てしまったんだけど...ビックリ！(ウジが)バラエティに出ないのには理由があるよね」と面白おかしく語るホシ。「3桁のカンマも幾つあるか数えられない」と桁違いの金額を匂わせる発言で、スタジオの爆笑を誘う。

そのほか、「#23」の放送日(韓国放送日は2025年5月25日)が、グループのデビュー10周年記念日の前日だったこともあり、メンバーの仲良しエピソードも続々と披露された。「飲み会の代金が1000万ウォン(約106万円)だとか...」とMCが切り出すと、シェフたちはびっくりした様子。すると、またしてもホシが、メンバー全員で日本の高級焼き肉店で食事した際の衝撃エピソードを打ち明け、スタジオを盛り上げていた。

試食タイムでは、うっかり料理を落としてしまったウジのために、ホシが自分の料理を半分こして取り分けてあげるシーンも。プロが仕上げる料理の数々はもちろんだが、今は兵役に就いているこの親友コンビのプライベート感満載のやり取りも存分に楽しみたい。

文＝HOMINIS編集部

