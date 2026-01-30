山崎颯一郎のインスタグラムに登場

ドジャースの山本由伸投手が、オリックス時代の同僚・山崎颯一郎投手のインスタグラムにまたしても登場した。そのファッションセンスにも米国メディアが注目している。

山本と同い年で2016年のドラフトでオリックスに入団した同期でもある山崎は29日、インスタグラムのストーリーズ機能に写真を投稿。宮城大弥投手や昨年限りで引退した佐野皓大氏らとともに食事会を楽しんだことを報告した。

山本はカジュアルな服装で登場。ロサンゼルスのメディア「ドジャース・ネーション」もそのファッションセンスに注目し、X（旧ツイッター）に「クロムハーツ、シュプリーム、そしてトラヴィススコット×ジョーダンを着用していたヨシノブ・ヤマモトは、いかしていた」と投稿した。

この投稿にSNSのファンも「パンツが似合っているね」「クロームハーツ大好きな人」「オーラがすごい」「そのフランネルめっちゃ欲しい」「日本人はいつもいいファッションセンスをしている」「とてもLAぽい着こなし」「山本クンはいい男だ。野球以外でも楽しませてくれる」「由伸は色々なブランド着るよね」などと反応した。昨年のワールドシリーズMVPに輝いた山本は、日本でのプライベートの姿にも熱視線を集める存在となっている。（Full-Count編集部）