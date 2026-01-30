【ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）】 2月2日詳細公開

BANDAI SPIRITSはフィギュア「ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」商品化を発表した。発売日、価格は未定。

BANDAI SPIRITSコレクターズ事業部では「ROBOT魂（Ka signature）＜SIDE MS＞ RX-105 Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイVer.）」をおよそ1年前である2024年12月に発売している。本商品は「閃光のハサウェイ」でのカラーリング、ディテールを再現、中の関節部も含めて新規造形となっており、フライト・フォームへの変形のしやすさにもこだわっており、デザインを見るだけでなく、遊んでも楽しい「Ξガンダム立体物の決定版」とも言えるフィギュアとなっていた。

今回発表された「ROBOT魂（Ka signature）Ξガンダム（機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女Ver.）」はその名の通り、1月30日より公開される「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女」の劇中の機体を再現した商品となりそうだ。現在公開されているのは"劇中さながらの臨場感を再現する彩色表現"という情報と、1枚の写真のみ。2月2日に詳細発表ということで、続報に期待したい。

(C)創通・サンライズ