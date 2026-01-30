モデルの山田優（41）が30日までに自身のインスタグラムを更新。雪山オフショットを公開した。

「この冬岩手県にある安比高原スキー場では美容ブランドのKINUJO ポップアップサロン＆ショップがオープンされています！」と書き出した山田。ゲレンデでの美しい写真をアップした。

「雪山は髪がパサついたりゴワつくイメージがありましたがKINUJOのドライヤーやヘアアイロンを使ってしっかりケアができるのでスノーアクティビティを思い切り楽しみながら綺麗もキープできるのが嬉しいですね」とコメント。「鏡台の奥には息をのむような雪景色が広がりまさに非日常の空間です その景色も堪能していただきたいです！！山頂へ向かうゴンドラ108台のうちたった1台だけKINUJO特別デザインが紛れていますぜひ探してみてください」とした。

ファンからは「優ちゃん、カツコイイ スタイルいいですね 顔が小さいですね」「とても素敵ですね」「優ちゃんがアナ雪に出てくるエルサに見えるのは私だけ？」「優ちゃんを見ていると心の美しさ、お人柄が外見を表しているのだと改めて感じます」などのコメントが寄せられた。