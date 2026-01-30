大リーグ専門局「MLBネットワーク」は29日（日本時間30日）、3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の出場全20チームのロースターを2月5日午前7時（同6日午前9時）から、同局内で公開すると発表した。世界一を目指す熱き戦いに挑む選手たちがいよいよ決まる。

MLBの公式X（旧ツイッター）でも同日に発表することが報告され、日本の大谷翔平、プエルトリコのリンドア、メキシコのアロザレーナ、ベネズエラのペレス、アメリカのジャッジ、ドミニカ共和国のカミネロとすでに出場が決まっている各国の看板選手が並ぶ画像を投稿した。

この投稿には「WBC全チームのロースターが現地時間2月5日19時からの『MLBNetwork』で発表されることに日本代表はあと一人誰かなぁ〜」「興奮してるのは私だけじゃないよね。このメンバーはまじでヤバイ」「待ちきれない！」「凄いメンツ、その中に大谷さんが。素晴らしい誇らしい」などと反響が寄せられた。

前回王者の侍ジャパンは全30人のうち29人が決定。大谷翔平や山本由伸、鈴木誠也など過去最多となるメジャー組8人が参加する。

米国代表も主将をジャッジが務め、ローリーやシュワバー、スクバル、スキーンズなどの出場が決まっており、本気度がうかがえる。ドミニカ共和国もゲレロやタティスなどの参戦が決定しており、超重量打線となりそうだ。

各チームとも最終ロースターの提出期限は2月3日（同4日）となっている。