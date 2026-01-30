俳優の中島歩（３７）は「自由」だ。昨年はＮＨＫ連続テレビ小説「あんぱん」で実直なヒロインの夫を演じてロスを起こし、フジテレビ系「愛の、がっこう。」では粘着質な婚約者役を怪演して話題を呼んだ。放送中のテレ東系「俺たちバッドバーバーズ」（金曜、深夜０・４２）では、さらなる新境地。連ドラ初主演にして大暴れ中だ。「どれだけ自由にやれるか、思いつきに飛びつけるか」。不遇時代の経験が今、花開いている。

コーヒー片手に「どうも〜」とやってきた中島は、肩の力が抜けていた。１８４センチの長身だが、圧を感じさせない。聞けば、演じる上で大事にしていることもリラックスだという。

「前は現場にいるだけで超緊張してました。『間違ったらいけない』『また呼ばれたい』って思いで、芝居もできてるんだかできてないんだか。たぶん、できてなかったし。リラックスしていると出てくるアイデアは違いますわな」

ゆったりした低音ボイスで真面目に話しているのかと思えば、つかみ所がない。独特な口調がじわじわと、おかしみを感じさせる。

２０２５年は、話題作が続いた。「あんぱん」ではヒロインの最初の夫・次郎を演じ、実直な役柄で魅了。続く「愛の−」では、粘着質なキャラがＳＮＳ上で「キモい×２」の大合唱を呼んだ。役の振り幅でも鮮烈な印象を与えた１年だった。

「テレビの影響力の大きさはエゴサで感じますね。『中島歩 カッコいい』って検索して…ウソウソ。今までトレンド入りなんてなかったので、踊らされてる自分が怖いです」

「俺たち−」で満を持しての連ドラ初主演。元美容師・日暮歩として、裏社会の何でも屋“裏用師”の月白司（草川拓弥）との奇妙な日々を変顔上等で演じている。独特なマレットヘアは自身の発案。時にはあえてセリフを言わないなど、現場で「自由」であることを大事にしているという。

「台本通りにやりつつ、思いついたこともやっていく。トンチンカンなこともして、それはさすがに『意味わかんない』って言われましたけど。普段から考えているのはどれだけ自由にやれるか、思いつきに飛びつけるか。思いついたらやりたいじゃないですか？」

美輪明宏に見いだされ、２４歳の時に舞台「黒蜥蜴」でデビュー。翌年には朝ドラ「花子とアン」に出演するなど、とんとん拍子だったが、すぐに勢いは止まった。２０代後半は舞台の稽古で「ボロカス」に言われる日々。愛のむちが血肉となり、培った引き出しが「自由」の土台となっている。

「稽古場でずっとボロカス言われてたけど、マジでやっておいてよかった。同世代で、同じ演出家に全然（指摘を）言われなくて仕事がなくなっていくのとか見てたので。残酷ですよね。そこで培ったものをたまたまテレビでやっている感じはあります」

お茶の間に「中島歩」を印象づけた昨年を経て、今年はどんな１年になりそうか聞くと「テレビの影響力に味を占めちゃったので」と笑い、続けた。「みなさんに知っていただくことが本望でございます。硬派な正統派イケメン…なのに変幻自在で大注目の…彼に仕事をさせなければいけない。日本の芸能界は彼を頂点にすえることになるであろう…って記者さんの言葉でお書き下さい」。ニヤリとまとめた中島は、最後まで捉えどころがなかった。

◇中島歩（なかじま・あゆむ）１９８８年１０月７日生まれ。宮城県出身。明治の文豪・国木田独歩の玄孫で、名前の「歩」は一文字もらったもの。日本大学藝術学部時代にモデルとして活動を始め、２０１３年に美輪明宏演出・主演の舞台「黒蜥蜴」では俳優デビュー。主な出演作は映画「偶然と想像」「ルノワール」など多数。今年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」には、浅井長政役で出演する。

「俺たちバッドバーバーズ」は３０日深夜に第４話が放送される。裏用師・月白（草川）とケンカし、同居している理容室を飛び出した日暮（中島）は、不審な男たちを発見。男たちが襲撃しようとしていた高校生・風磨（原田琥之佑）を助け、理容室に連れて帰る。風磨から事情を聞いた日暮は、闇金事務所に乗り込んでいく。