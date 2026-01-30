米下部ツアーは日没サスペンデッド 杉浦悠太は暫定69位、石川遼は暫定109位
＜パナマ選手権 初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドは、日没のためサスペンデッドになった。今季同ツアーを主戦場にする石川遼、大西魁斗、杉浦悠太が出場している。
同ツアー自身初戦の杉浦悠太は、2バーディ・2ダブルボギーの「72」で回り、2オーバー・暫定69位タイにつけている。石川遼は1バーディ・5ボギーの「74」で4オーバー・暫定109位タイ、大西魁斗は1バーディ・6ボギーの「75」で5オーバー・暫定121位タイとなっている。5アンダー・暫定首位タイにイアン・ホルト（米国）、スチュアート・マクドナルド（カナダ）。1打差3位タイにケイレブ・ヴァナラゴン、メイソン・アンデルセン、スペンサー・レビン（いずれも米国）が続いている。
