石川遼は暫定109位でホールアウト（写真はザ・バハマズ・グレート・アバコクラシック）（撮影：GettyImages）

写真拡大

＜パナマ選手権　初日◇29日◇トリーパインズGC サウスC（カリフォルニア州）◇7534ヤード・パー70＞米国男子下部コーン・フェリーツアーの第1ラウンドは、日没のためサスペンデッドになった。今季同ツアーを主戦場にする石川遼、大西魁斗、杉浦悠太が出場している。

同ツアー自身初戦の杉浦悠太は、2バーディ・2ダブルボギーの「72」で回り、2オーバー・暫定69位タイにつけている。石川遼は1バーディ・5ボギーの「74」で4オーバー・暫定109位タイ、大西魁斗は1バーディ・6ボギーの「75」で5オーバー・暫定121位タイとなっている。5アンダー・暫定首位タイにイアン・ホルト（米国）、スチュアート・マクドナルド（カナダ）。1打差3位タイにケイレブ・ヴァナラゴン、メイソン・アンデルセン、スペンサー・レビン（いずれも米国）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

