Amazonにて開催されている「Amazonスマイルセール」の対象商品にLGの4K有機ELパネル搭載テレビが追加された。開催期間は2月2日23時59分まで。

今回のセールの対象となっているのは、「65CXPJA 2020年モデル」（以下、65CXPJA）と「65BXPJA 2020年モデル」（以下、65BXPJA）。映像エンジンは、「65CXPJA」が「α9 Gen3 AI Processor 4K」、「65BXPJA」が「α7 Gen3 AI Processor 4K」を搭載している。どちらもAlexaを搭載し、DolbyAtmosに対応。HDMI 2.1に準拠し、リフレッシュレートは4K解像度で120Hzを実現し、映像のズレやカクつきを低減する「VRR」や「ALLM」（自動低遅延モード）を搭載している。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

65CXPJA 2020年モデル

65BXPJA 2020年モデル