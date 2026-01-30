【池袋】焼き鳥″全品100円″！希少部位も対象。2月10日までのプレオープン期間がお得！《焼き鳥と酒 風林》

備長炭火焼き鳥店「焼き鳥と酒 風林」が、2026年2月11日にグランドオープンします。

1月29日現在、プレオープン中です。2月10日までの期間中は、焼き鳥串を全品100円で提供しています。

東北の鶏を使用したこだわりの炭火焼き鳥

「焼き鳥と酒 風林」は東京・東池袋の栄町通にある古民家を改装した、レトロな雰囲気の備長炭火焼き鳥店です。焼き氏（職人）の練習や修行もかねて、プレオープン中の現在は、焼き鳥串全品を100円で提供しています。

提供される焼き鳥は、店長の地元である東北の鶏を一本ずつ店内で串打ちし、火力にこだわった炭火で丁寧に焼き上げています。定番焼き鳥から希少部位まですべて100円です。

営業時間は17時から24時まで（ラストオーダーは23時）。座席数はカウンターが9席（1階）、テーブルが16席です。テーブル席は2階にあり、4名席が4卓あります。1名から予約できます。

住所は東京都豊島区東池袋1-13-1。電話番号は070-9167-8640です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部