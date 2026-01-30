高橋一生が主演を務める利重剛監督の新作映画『ラプソディ・ラプソディ』が5月1日に公開されることが決定した。

本作は、人付き合いを避けながら生きて来た男・夏野幹夫が、知らない間に籍を入れられていたことをきっかけに、人生が思いがけない方向へと動き出していくさまを描いたユーモラスなヒューマンドラマ。『ザジ ZAZIE』で劇映画監督デビューし、『クロエ』が第51回ベルリン国際映画祭コンペティション部門に正式招待された利重が監督を務めた。俳優として映画やドラマにも出演し続けている利重監督がメガホンを取るのは、『さよならドビュッシー』以来13年ぶりとなる。音楽は、世界的ジャズピアニストの大西順子が手がけた。

撮影は利重監督の地元でもある横浜で行われ、横浜市中区全面協力の元、実在のレストランやカフェ、店舗が劇中にそのまま登場。監督が「街を眺めながら、あの主人公たちはその後どうしてるかなと想像してもらえるような作品を目指して作りました」と語っている通り、映画と現実の世界がそのまま繋がっているかのような体験が味わえる、“街映画”としても魅力溢れる作品となっている。

主人公・幹夫を演じるのは、『岸辺露伴は動かない』シリーズ、『スパイの妻』などの高橋。さらに、見ず知らずの幹夫と勝手に籍を入れ、周囲を翻弄する謎のヒロイン・繁子をNHK連続テレビ小説『まんぷく』や『さよなら ほやマン』などの呉城久美が務める。そのほか、芹澤興人、池脇千鶴らが共演に名を連ね、利重監督自身もキーパーソンとして出演する。

ある日、パスポート更新のため役所を訪れた幹夫（高橋一生）が何気なく受け取った戸籍謄本を見ると、そこには全く身に覚えのない「続柄：妻」の文字が。“繁子”という名の女性が自分と勝手に籍を入れていたことを知った幹夫は、その日から夏野繁子探しの日々が始まる。てんやわんやの末、街角の小さな花屋で見つけ出したのは、触れるもの皆壊してしまう、破天荒すぎる女性だった。「なんで、僕と結婚したんですか？」。幹夫が抱いた好奇心は、やがて2人の人生に予想もしなかった変化をもたらしていく。

あわせて公開された場面写真には、戸籍謄本を見て驚いている幹夫や花に囲まれた繁子、謎の男性と食事をともにする幹夫の姿が捉えられている。

コメント高橋一生（夏野幹夫役）兼ねてから尊敬していた利重さんに、利重さんが長年温めてこられた作品でお声がけいただき、幹夫という人間を通して、初夏の横浜を過ごしました。人と深く関わっていくことは、時に誰かや世界を変えてしまうことにもなり得る。幹夫は、それを極端に嫌がりながら生きている人物です。演じているうちに、登場人物たちと同じように、撮影期間中、ふと我に返ると、幹夫を守りたいと思っている自分がいることに気づきました。ただ、「こうしてあげたい」「こうしたら良いのに」という気持ちは、いつの間にか相手の上に立ってしまう危うさも含んでいて良かれと思うことが、かえって色々なことを固定して、誰かを弱い存在として扱ってしまうこともあるのだと、幹夫を通して考えさせられた気がしています。そんな気持ちの時は、大抵その対象より自分の方が劣っているものですが 笑とはいえ、不器用でも、滑稽でも、人は自分が見ている世界から、別の人間の世界に交わっていかなければならない。当たり前のことではありますが、その当たり前が、いつの間にか端折られてしまいがちな世の中で、幹夫の人生を一夏生きる間に、もう一度その感覚を丁寧に見つめる時間を過ごせた気がしています。誰にでもあったような感覚を、純粋に持ち続けてしまった不器用な人間同士が、表現の仕方は違いながらも、やさしい世界で出会っていく物語です。全編横浜ロケでの撮影は、街の方々にもとても温かく受け入れていただきました。その空気も含めて、ぜひ劇場で、この時間を過ごしていただけたら嬉しいです。

利重剛（監督・脚本）僕は、映画館を出た後もまだ映画が続いているように感じる映画が大好きです。街を眺めながら、あの主人公たちはその後どうしてるかなと想像してもらえるような作品を目指して作りました。「そう、たまにはこんな感じのものを観たかったんだよ」と言ってもらえるような作品になっていれば嬉しいです。（文＝リアルサウンド編集部）