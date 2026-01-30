Number_i岸優太がモダンなウィークエンドスタイルを体現！バナナ・リパブリック最新ビジュアル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックが、2月3日にSPRINGコレクションをローンチする。このたび、岸優太の最新ビジュアルが公開された。

■ビジュアルテーマは「特別な空間で、心地よい洗練をまとう。」

本ビジュアルでは、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされている、高品質でクラフトマンシップに基づいた汎用性の高いSPRINGコレクションを通して、「特別な空間で、心地よい洗練をまとう。」をテーマに、岸優太が都会のホテルで過ごすモダンなウィークエンドスタイルを体現している。

なお、バナナ・リパブリックのSPRING 2026 コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで随時発売される。

■【画像】モダンなウィークエンドスタイルを体現した岸優太

