Number_i岸優太がモダンなウィークエンドスタイルを体現！バナナ・リパブリック最新ビジュアル公開
Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックが、2月3日にSPRINGコレクションをローンチする。このたび、岸優太の最新ビジュアルが公開された。
■ビジュアルテーマは「特別な空間で、心地よい洗練をまとう。」
本ビジュアルでは、現代の探検家にインスピレーションを与えるようにデザインされている、高品質でクラフトマンシップに基づいた汎用性の高いSPRINGコレクションを通して、「特別な空間で、心地よい洗練をまとう。」をテーマに、岸優太が都会のホテルで過ごすモダンなウィークエンドスタイルを体現している。
なお、バナナ・リパブリックのSPRING 2026 コレクションは、全国のバナナ・リパブリックストアと公式オンラインストアで随時発売される。
■【画像】モダンなウィークエンドスタイルを体現した岸優太
