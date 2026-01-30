町長選と町議選に衆院選が重なった「トリプル選」を抱える三重県大台町で、期日前投票の出足が好調だ。

初日の２８日は町長・町議選とも計６か所で約４３０人が投票を済ませ、町役場で受け付けている衆院選も２００人を超えた。投票用紙の交付ミスがないよう、町選管は細心の注意を払っているという。

町長・町議選は２７日に告示され、投開票日は２月１日。２８日から３１日までの４日間は衆院選の小選挙区と比例選の期日前投票も重なる。

誤交付が起きないよう、町役場１階の投票所は、町長・町議選と衆院選の受け付けを別々のパソコンで管理している。町長・町議選の投票を終えると、選管の担当者から衆院選投票の意思確認を受け、小選挙区、比例選へと進む。フロアにはジグザグに進む動線が赤と黄色で明示され、担当者が見届ける徹底ぶりだ。

同町の投票率は直近２回の町長選と町議選でいずれも７割を超え、２４年の前回衆院選（小選挙区）は６５・６％で県平均（５６・２％）を大きく上回る。

期日前投票の意識も高く、投票総数に占める期日前投票の割合は、２０２２年の前回町長選が５９％、前回衆院選（小選挙区）は６２％を占める。選管の担当者は「大台町は東西に広く、町民の利便性を考えて投票環境を整えている。早めに済まそうという意識も働いているのだろう」と話している。２６日現在の選挙人名簿登録者数は７００５人。