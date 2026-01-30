トヨタ斬新「“縦目”スポーツカー」が凄い！ “2人乗り”×「MTのようなAT」搭載で運転楽しそう！ 屋根開きボディ＆“センター出しマフラー”採用でカッコイイ！ 燃費も良さそうな「GR HV スポーツ」って？