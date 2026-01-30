『DREAM STAGE』第3話 残酷な“公開処刑”… 吾妻とNAZEは覆せるのか!?
俳優・中村倫也が主演を務める、TBS系金曜ドラマ『DREAM STAGE』（毎週金曜 後10：00）の第3話が、30日に放送される。
ドラマの舞台は、世界の音楽シーンを席巻するK-POP業界。かつて問題を起こして業界を追放された日本人の“元”天才音楽プロデューサー・吾妻潤（中村）と、韓国の弱小芸能事務所に所属する落ちこぼれ練習生によるNAZEが、世代や国籍を越えてともに夢を目指す熱い絆の物語となる。
■第3話のあらすじ
TGCでの活躍に沸くNAZE（ネイズ）だが、エリートグループ・TORINNER（トリナー）が所属する巨大事務所の陰謀により、取材や番組出演が白紙に･･･。NAZEの危機を助けたいと、リョウ（岩瀬洋志）は自分たちのライブへのゲスト出演を提案。しかしそれは、敵のプロデューサー・パク・ジス（キム・ジェギョン）の罠だった――。
パクPDの計画は、超大手事務所の金と権力を活かし、TORINNERファンで埋め尽くすというもの。「NAZEはしょせん残り物。必死で歌っても踊っても客席は沈黙。ジ・エンドだ」と、ＳＮＳを駆使して徹底的に叩き潰そうとする。そこに現れた怪しげな男･･･週刊誌記者・風祭（河内大和）は「のこのこステージに上がったら一巻の終わりか」と薄ら笑って･･････。
抜け出せない蟻地獄のステージ･･････残酷な“公開処刑”を、吾妻（中村倫也）とNAZEは覆せるのか！？
